جلسة طارئة لمجلس الأمن غداً بطلب من سورية لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب

يعقد مجلس الأمن الدولي غداً جلسة طارئة بطلب من سورية لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب ومحيطها.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك في تصريح لـ سانا: طلبنا عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإرهابي على شمال سورية والوضع في حلب، ودعمت طلبنا وفود الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن وروسيا والصين وغويانا وموزامبيق وسيراليون.

وأوضح السفير الضحاك أن الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد بتوقيت نيويورك، 11 ليلاً بتوقيت دمشق.