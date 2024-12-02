“تنفيذي السويداء” يصدّق على مشاريع خدمية بأكثر من 600 مليون ليرة 

السويداء- سهى الحناوي:

صدّق المكتب التتفيذي في محافظة السويداء خلال اجتماعه الدوري اليوم على عقود خدمية، وصلت تكلفتها إلى حوالي أكثر من 600 مليون ليرة سورية،

وتضمنت العقود تقديم وتركيب عبّارة بفتحتين على مفرق مرتع الفرس، وتنفيذ أعمال عزل ودهان لمصلحة معهد التربية الخاصة بالإعاقة السمعية، وشق وردم طرق في قرى مجلس بلدية مجادل، وتوريد عبّارات بيتونية، وتنفيذ تعبيد اقتصادي لطريق المرزة في قرية مياماس، إضافة إلى تنفيذ أعمال مجبول إسفلتي على مقاطع الصرف الصحي على طريق الطواليات، وتأمين مستلزمات مركز التنمية الريفية في عريقة، وتنفيذ أعمال شق ووضع ردميات على بعض الطرق في قرية نجران.

وأكد محافظ السويداء أكرم علي محمد على جهوزية المؤسسات الخدمية والآليات الهندسية للقيام بأعمال الطوارئ وفتح الطرق وفق الأحوال الجوية التي يمكن أن تتطلب ذلك.