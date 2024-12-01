وزيرا خارجية العراق والأردن يؤكدان وقوف بلديهما إلى جانب سورية ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها

أكد وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين والأردني أيمن الصفدي وقوف بلديهما إلى جانب سورية ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم الأوضاع في سورية وأكدا وقوف الأردن والعراق إلى جانب سورية الشقيقة، وضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة فيها ويضمن استقرارها وسلامة مواطنيها ويحفظ وحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب، مشددين على رفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها ويدفعها نحو الفوضى.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعلية وفورية لوقفه ولضمان إدخال مساعدات إنسانية فورية وكاملة إلى جميع أنحاء القطاع.