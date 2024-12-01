آخر الأخبارأخبارسياسة

وزيرا خارجية العراق والأردن يؤكدان وقوف بلديهما إلى جانب سورية ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها

أكد وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين والأردني أيمن الصفدي وقوف بلديهما إلى جانب سورية ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم الأوضاع في سورية وأكدا وقوف الأردن والعراق إلى جانب سورية الشقيقة، وضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة فيها ويضمن استقرارها وسلامة مواطنيها ويحفظ وحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب، مشددين على رفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها ويدفعها نحو الفوضى.
وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعلية وفورية لوقفه ولضمان إدخال مساعدات إنسانية فورية وكاملة إلى جميع أنحاء القطاع.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

خلال جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على توفير كل متطلبات المعركة ضد…

آخر الأخبار

الرئيس الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عراقجي: سورية ماضية في محاربة…

آخر الأخبار

مجلس الشعب يؤكد الاستمرار في التصدي للمعتدين والطامعين بأرضنا بكل عزيمة واقتدار..…

آخر الأخبار

وزير التجارة الداخلية من حماة يؤكد توفر المواد التموينية ودعم المحافظة ‏بكل…

آخر الأخبار
خلال جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على توفير كل متطلبات المعركة ضد الإرهاب وداعميه وتقديم كل ما هو مطلوب لقواتنا المسلحة بما يكفل تحقيق النصر الرئيس الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عراقجي: سورية ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم مجلس الشعب يؤكد الاستمرار في التصدي للمعتدين والطامعين بأرضنا بكل عزيمة واقتدار.. ويبدأ مناقشة مشروع قانون قطع الحساب الختامي لـ 2023 وزير التجارة الداخلية من حماة يؤكد توفر المواد التموينية ودعم المحافظة ‏بكل ‏الاحتياجات اللازمة وزيرا خارجية العراق والأردن يؤكدان وقوف بلديهما إلى جانب سورية ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها محافظ حماة لـ"تشرين": حماة بألف خير والحياة اليومية تسير على ما يرام تخصيص أرقام للاستجابة للمهجرين القادمين من حلب أرسلان: الدعم العربي لسورية وقيادتها بداية لمرحلة جديدة في المنطقة "المركزي" يسمح لمستوردي حلب بمراجعة فرعه في ‏طرطوس لاستكمال إجراءات إتمام عمليات التخليص الجمركي عتاد ثقيل وراجمات صواريخ لدعم تقدم وحدات الجيش بريف حماة الشمالي