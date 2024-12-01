محافظ حماة لـ”تشرين”: حماة بألف خير والحياة اليومية تسير على ما يرام

تشرين- نصار الجرف

تعيش مدينة حماة، اليوم حالة من النشاط والحركة الدؤوبة في الأسواق والمحال التجارية، وكذلك في الدوائر الحكومية كالمعتاد، وسط تأكيد كبير من المواطنين على صمودهم وتحديهم لما يحاك لوطننا، مع تأييدهم الوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في تصديه للإرهاب وهو رد قوي على الإعلام المضلل وادعاءاته المغرضة.

وفي تصريح خاص لـ”تشرين”، أكد محافظ حماة كمال برمو، أن مدينة حماة بخير، والأمور فيها تسير بشكل طبيعي واعتيادي، فالأسواق والمحلات التجارية مكتظة بالمواطنين، وهي تفتح أبوابها من الصباح وحتى الليل، وكذلك الجهات الحكومية والمؤسسات الخدمية، فهي مستمرة في دوامها وعملها وتقديم كافة الخدمات للمواطنين على كافة الأصعدة.

وأضاف المحافظ: ثقتنا كبيرة بأهالي حماة ووعيهم وحسهم الوطني العالي، وكذلك ثقتنا كبيرة بقواتنا المسلحة وجيشنا الباسل في التصدي للإرهاب والإرهابيين والقضاء عليهم.

مواطنون: نقف إلى جانب جيشنا الباسل في تصديه للإرهاب

وفيما يتعلق بتوفر المواد التموينية والغذائية، أشار المحافظ إلى أنها متوفرة وبشكل كبير في المستودعات والمحلات التجارية ونطمئن الجميع أن حماة بألف خير.

وتعقيباً على زيارة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد اليوم إلى حماة، أوضح برمو أنها بهدف الاطلاع على واقع عمل المؤسسات الحكومية وعلى الأسواق والمخابز ومدى توفر المواد التموينية والغذائية في الأسواق، حيث منح المحافظة الصلاحيات الواسعة والتوجيهات لتأمين المواد الغذائية والتموينية للمواطنين.

من جانبه، رئيس مجلس مدينة حماة، المهندس مختار حوراني، أكد أن الأهالي في مدينة حماة فتحوا بيوتهم لاستضافة الوافدين من مدينة حلب وريفها، حيث قام المجلس بتأمين الإقامة لهذه العائلات وأخذ البيانات اللازمة.

وفي الجانب الخدمي أوضح حوراني، أن مجلس المدينة يقوم بتنفيذ كافة الأعمال والخدمات على أكمل وجه وخاصة في مركز خدمة المواطن لتسيير معاملات المواطنين المختلفة، كما يقوم وفق جدول طوارئ ومناوبات على مدار الساعة في كل المديريات بتنفيذ الأعمال المعتادة من نظافة الشوارع والحدائق العامة وتعزيل المطريات مع جهوزية الآليات الهندسية على مدار الساعة، وكذلك متابعة عمل وسائل النقل الداخلي حسب ما هو مطلوب.

بدوره، مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك رياض زيود، بين أن حركة الأسواق اليوم في مدينة حماة جيدة والمواد التموينية والغذائية متوفرة وتلبي الاحتياجات، وأن عناصر الرقابة في المديرية يقومون بواجبهم في ضبط حركة الأسواق والأسعار كالمعتاد.

كما عبر عدد من المواطنين عن ثباتهم وتأييدهم للجيش العربي السوري في تصديه للإرهاب، حيث أكد المواطن أحمد برناوي- صاحب محل سمانة- أنه مستمر في عمله وفتح محله من الصباح الباكر وحتى المساء لبيع المواطنين ما يحتاجون من مواد غذائية، معبراً عن وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في تصديه للإرهابيين وطردهم من أراضينا.

كما عبر المواطن حسام دبساوي -موظف، عن تمسكه ببلده وعمله مهما تطورت الظروف والأحداث، وأنه هو وعائلته داعمون للجيش العربي السوري والقوات المسلحة في حربهم ضد أعداء الوطن.