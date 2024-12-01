أرسلان: الدعم العربي لسورية وقيادتها بداية لمرحلة جديدة في المنطقة

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أن التنظيمات الإرهابية الموجودة في سورية تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الدعم العربي لسورية وقيادتها بداية لمرحلة جديدة في المنطقة.

وكتب أرسلان عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم: “ما حصل في سورية في الأيّام الأخيرة وبالتزامن مع وقف إطلاق النار في لبنان وبكلمة سر مباشرة من رئيس حكومة العدو يُثبت أن الجماعات الإرهابية والتكفيرية في سورية تقف خلف العدو ومصالحه، وتتبع أوامره وتُنفذ مخططاته”.

وأضاف: “إن الدعم العربي لسورية وقيادتها خطوة مباركة والإجماع العربي حولها بداية لمرحلة جديدة في المنطقة”، مشيراً إلى أن من استعصت عليه هزيمة سورية لأكثر من عقد من القتال في حرب كونية بمشاركة 82 دولة لن يستطيع اليوم تحقيق أهدافه بمئات أو آلاف المرتزقة.