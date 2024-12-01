“المركزي” يسمح لمستوردي حلب بمراجعة فرعه في طرطوس لاستكمال إجراءات إتمام عمليات التخليص الجمركي
دمشق- تشرين
أعلن مصرف سورية المركزي اليوم السماح لكل المستوردين الذين يمارسون عملهم في محافظة حلب بمراجعة فرعه في محافظة طرطوس لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عمليات التخليص الجمركي.
وأوضح المركزي عبر قناته على التلغرام أنه “إشارة للظروف الحالية التي تمر بها محافظة حلب بسبب اعتداءات المجموعات الإرهابية، يُسمح لكل المستوردين الذين يمارسون عملهم في محافظة حلب بمراجعة فرع مصرف سورية المركزي في محافظة طرطوس لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عمليات التخليص الجمركي، على أن يقوم الفرع المذكور بالتنسيق مع مديرية العلاقات الخارجية فيما يتعلق بالتمويل الخارجي”.
وأشار المركزي إلى أنه بناء على ذلك يتوجب على كل الأمانات الجمركية المعنية قبول كتب التخليص الصادرة عن فرع مصرف سورية المركزي بطرطوس بدلاً من فرع المصرف المركزي بحلب.