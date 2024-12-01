“المركزي” يسمح لمستوردي حلب بمراجعة فرعه في ‏طرطوس لاستكمال إجراءات إتمام عمليات التخليص الجمركي

دمشق- تشرين

أعلن مصرف سورية المركزي اليوم السماح لكل المستوردين الذين يمارسون ‏عملهم في محافظة حلب بمراجعة فرعه في محافظة طرطوس لاستكمال ‏الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عمليات ‏التخليص الجمركي.‏

وأوضح المركزي عبر قناته على التلغرام أنه “إشارة للظروف الحالية التي ‏تمر بها محافظة حلب بسبب اعتداءات المجموعات الإرهابية، يُسمح لكل ‏المستوردين الذين يمارسون عملهم في محافظة حلب بمراجعة فرع مصرف ‏سورية المركزي في محافظة طرطوس لاستكمال الإجراءات المتعلقة ‏بالحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عمليات التخليص الجمركي، على أن ‏يقوم الفرع المذكور بالتنسيق مع مديرية العلاقات الخارجية فيما يتعلق ‏بالتمويل الخارجي”.‏

وأشار المركزي إلى أنه بناء على ذلك يتوجب على كل الأمانات الجمركية ‏المعنية قبول كتب التخليص الصادرة عن فرع مصرف سورية المركزي ‏بطرطوس بدلاً من فرع المصرف المركزي بحلب.‏