عتاد ثقيل وراجمات صواريخ لدعم تقدم وحدات الجيش بريف حماة الشمالي
وصلت تعزيزات إضافية للجيش العربي السوري إلى مواقع انتشاره في ريف حماة الشمالي تضم أفراداً وعتاداً مختلفاً لدعم تقدم وحدات الجيش على هذا المحور، بالتوازي مع مواصلة الطيران الحربي السوري الروسي المشترك تنفيذ عمليات مركزة ضد مواقع الإرهابيين ومحاور تحركهم.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “المزيد من التعزيزات العسكرية من قواتنا المسلحة وصلت إلى ريف حماة الشمالي تضم أفراداً وعتاداً ثقيلاً وراجمات صواريخ لدعم وإسناد تقدم قواتنا المسلحة على هذا المحور وسط حالة من الفرار الجماعي لعناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة”.
وأضاف المصدر: “إن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يكثف ضرباته الدقيقة على محاور تحرك الإرهابيين الفارين ومواقعهم ومقراتهم ومستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة لهم محققاً إصابات مباشرة، وموقعاً العشرات منهم بين قتيل وجريح”.
وذكر مصدر عسكري في وقت سابق اليوم أن “قواتنا المسلحة تمكنت من تأمين عدد من المناطق بريف حماة الشمالي بعد طرد الإرهابيين منها أهمها قلعة المضيق ومعردس، حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار”.