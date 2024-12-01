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عتاد ثقيل وراجمات صواريخ لدعم تقدم وحدات الجيش بريف حماة الشمالي

وصلت تعزيزات إضافية للجيش العربي السوري إلى مواقع انتشاره في ريف حماة الشمالي تضم أفراداً وعتاداً مختلفاً لدعم تقدم ‏وحدات الجيش على هذا المحور، بالتوازي مع مواصلة الطيران الحربي السوري الروسي المشترك تنفيذ عمليات مركزة ضد مواقع ‏الإرهابيين ومحاور تحركهم.‏
وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “المزيد من التعزيزات العسكرية من قواتنا المسلحة وصلت إلى ريف حماة الشمالي ‏تضم أفراداً وعتاداً ثقيلاً وراجمات صواريخ لدعم وإسناد تقدم قواتنا المسلحة على هذا المحور وسط حالة من الفرار الجماعي ‏لعناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة”.‏
وأضاف المصدر: “إن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يكثف ضرباته الدقيقة على محاور تحرك الإرهابيين الفارين ‏ومواقعهم ومقراتهم ومستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة لهم محققاً إصابات مباشرة، وموقعاً العشرات منهم بين قتيل وجريح”.‏
وذكر مصدر عسكري في وقت سابق اليوم أن “قواتنا المسلحة تمكنت من تأمين عدد من المناطق بريف حماة الشمالي بعد طرد ‏الإرهابيين منها أهمها قلعة المضيق ومعردس، حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار”.‏
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