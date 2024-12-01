مجلس الاستخبارات الوطني العراقي: العراق سيقف إلى جانب سورية وجيشها في مواجهة الإرهاب

أكد مجلس الاستخبارات الوطني العراقي أن ما يجري في سورية أعمال إرهابية، والعراق سيقف إلى جانبها في مواجهة الإرهاب.‏

وذكر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بيان اليوم حسب وكالة واع أن “مجلس الاستخبارات الوطني ناقش اليوم ‏مستجدات الأحداث والتطورات الأخيرة على الساحة السورية والتهديدات التي قد تنتج عنها، والإجراءات الواجب اتخاذها حفاظا ‏على الأمن القومي العراقي”.‏

وشدد المجلس على أن “ما يجري في سورية أعمال إرهابية وسيقف العراق إلى جانب الشعب السوري الشقيق وجيشه البطل في ‏مواجهة الإرهاب”.‏

وأشار البيان إلى أن المجلس اتخذ جملة من التوصيات التي سيتم عرضها أمام القائد العام للقوات المسلحة العراقية.‏