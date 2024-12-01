‏«لوس أنجلس تايمز» الأميركية: في سورية.. ميليشيات البنتاغون تقاتل ميليشيات «سي آي ‏إيه» ‏

تشرين – مها سلطان ‏:

عنونت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية، تعليقاً على ما يجري ‏في سورية، وفي الأخص، مدينة حلب.. عنواناً واضحاً يقول: «في سورية، ‏الميليشيات المسلحة من البنتاغون تقاتل الميليشيات المسلحة من وكالة المخابرات المركزية».‏

ولأن تفاصيل العنوان غائبة، رغم بحثنا عنها ومحاولاتنا استبيان ما إذا كان عنواناً فقط من ‏نوع «بوست» أو أن هناك مقالاً يندرج تحته، ولأنه عنوان لافت جداً، يمكن أن نكتفي به، ‏فربما هو يقول الكثير عن حقيقة الموقف الأميركي، الذي قد يكون باتجاهين، لأنه برأسي ‏سلطة في مرحلة انتقالية بين إدارتين أميركيتين تعملان في الميادين نفسها، أو أن الموقف ‏الأميركي فعلاً منقسم بين وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ووكالة الاستخبارات الأميركية ‌‏«سي آي إيه» وقد يكون انقساماً حاداً يرقى إلى مستوى صراع قرار في آخر عهد الرئيس ‏الحالي جو بايدن، وتمهيداً لوصول إدارة دونالد ترامب المقبلة في 20 كانون الثاني المقبل. ‏

في التحرك الإرهابي الكبير خلال اليومين الماضيين في الشمال، وخصوصاً حلب، لا بد وأن ‏الجميع، بكل المستويات، الرسمية والشعبية «والإقليم» كان ينتظر ما ستصرح به واشنطن ‏وغيرها من الدول والأطراف الضالعة في الحرب الإرهابية على سورية، وعلى رأسها النظام ‏التركي الذي يتزعمه رجب أردوغان، لكن الكذب والتضليل كانا عنوان الموقف الأميركي ‏والتركي من خلال التنصل من هذا التحرك الإرهابي الكبير، رغم أن كل الجماعات الإرهابية ‏المسلحة المنضوية تحته هي جماعات مدعومة من المحتل التركي، تسليحاً وتدريباً وتمويلاً ‏وانتظاراً لضوء أخضر منه لن تتحرك خطوة واحدة من دونه «والحال نفسه بالنسبة ‏للمجموعات المدعومة من المحتل الأميركي».‏

هذا يعرفه الجميع، نعرفه جيداً كسوريين خبروا جميع الأطراف حولهم، القريبين والبعيدين، ‏خصوصاً التركي والأميركي، كما خبروا كافة صنوف الحرب الإعلامية/ النفسية، وهي وإن ‏كانت تؤثر فيهم لبعض الوقت، إلا أنهم سرعان ما يستدركون ويستديرون باتجاه الموقف الذي ‏يعلنه جيشنا الباسل ويوثقه بيانات وميدان.. وباتجاه الموقف الرسمي والقيادة الرسمية التي ‏تحافظ دائماً على خط متوازن غير متسرع، في تحركاتها وتصريحاتها، خط مشهود له في كل ‏مرة وإن كان في وقته يناله تشويش وتضليل من جبهة إعلامية معادية معروفة بأسمائها ‏وأهدافها وداعميها ومموليها وأهدافهم.. في كل مرة يبقى الموقف الرسمي موقفاً مشهوداً له في ‏التعامل وفي إدارة أخطر ملفات تواجهها أي دولة، وهي كفيلة بإسقاطها، لكن سورية لم تسقط ‏ولن تسقط، هذا حديث تاريخ غابر وحاضر في جميع محطاته لكن تحالف الحرب الإرهابية ‏على سورية لا يقرؤون التاريخ جيداً.‏

سورية لن تسقط لأن شعبها، وحدة واحدة، مع الجيش والقيادة، ولأن السوريين لطالما كانوا ‏أفضل من «يلعب سياسة» إذا جاز لنا التعبير، وعلى طريقتهم التي لا تشبهها أي طريقة ‏أخرى تندرج تحت إطار المدارس العالمية المعروفة في السياسة وفنونها، هذا معروف عنهم ‏للقريب والبعيد وعلى مر القرون الماضية التي شهدت اندحار حروب وغزوات ومستعمرين ‏ظنوا أنهم معمرين، لكن السوريين أخرجوهم.. وما زالوا يمارسون السياسة على طريقتهم – ‏وعلى النْفَس الطويل جداً – وينتصرون في كل مرة، وسينتصرون هذه المرة. وقد يكون مفاجئاً ‏أن السوريين «خصوصاً في دمشق.. وحلب نفسها» يديرون سياسة تقوم على أسس اقتصادية، ‏ليس فقط في الازمات والغزوات والحروب، بل حتى في الداخل على مستوى إدارة مصالحهم ‏وحياتهم على قواعد سياسية اقتصادية، مشهود لها، ويكفي عودة سريعة بالتاريخ ومحطاته ‏لندرك ذلك. ‏

وإذا ما عدنا إلى عنوان صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية، فإننا نفهم أكثر كيف أن ‏سورية التي تعيش حرباً إرهابية منذ 14 عاماً وحصاراً اقتصادياً يشتد كل يوم، ما زالت قادرة ‏على تقسيم العدو، وتشتيت قراره ونقل المعركة إلى داخله.. هذا على الأقل ما نستطيع قراءته ‏من المعنى الظاهر للعنوان، أما ما خفي فهو ما يتكفل العدو نفسه بكشفه والاعتراف به.‏