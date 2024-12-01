«لوس أنجلس تايمز» الأميركية: في سورية.. ميليشيات البنتاغون تقاتل ميليشيات «سي آي إيه»
تشرين – مها سلطان :
عنونت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية، تعليقاً على ما يجري في سورية، وفي الأخص، مدينة حلب.. عنواناً واضحاً يقول: «في سورية، الميليشيات المسلحة من البنتاغون تقاتل الميليشيات المسلحة من وكالة المخابرات المركزية».
ولأن تفاصيل العنوان غائبة، رغم بحثنا عنها ومحاولاتنا استبيان ما إذا كان عنواناً فقط من نوع «بوست» أو أن هناك مقالاً يندرج تحته، ولأنه عنوان لافت جداً، يمكن أن نكتفي به، فربما هو يقول الكثير عن حقيقة الموقف الأميركي، الذي قد يكون باتجاهين، لأنه برأسي سلطة في مرحلة انتقالية بين إدارتين أميركيتين تعملان في الميادين نفسها، أو أن الموقف الأميركي فعلاً منقسم بين وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ووكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» وقد يكون انقساماً حاداً يرقى إلى مستوى صراع قرار في آخر عهد الرئيس الحالي جو بايدن، وتمهيداً لوصول إدارة دونالد ترامب المقبلة في 20 كانون الثاني المقبل.
في التحرك الإرهابي الكبير خلال اليومين الماضيين في الشمال، وخصوصاً حلب، لا بد وأن الجميع، بكل المستويات، الرسمية والشعبية «والإقليم» كان ينتظر ما ستصرح به واشنطن وغيرها من الدول والأطراف الضالعة في الحرب الإرهابية على سورية، وعلى رأسها النظام التركي الذي يتزعمه رجب أردوغان، لكن الكذب والتضليل كانا عنوان الموقف الأميركي والتركي من خلال التنصل من هذا التحرك الإرهابي الكبير، رغم أن كل الجماعات الإرهابية المسلحة المنضوية تحته هي جماعات مدعومة من المحتل التركي، تسليحاً وتدريباً وتمويلاً وانتظاراً لضوء أخضر منه لن تتحرك خطوة واحدة من دونه «والحال نفسه بالنسبة للمجموعات المدعومة من المحتل الأميركي».
هذا يعرفه الجميع، نعرفه جيداً كسوريين خبروا جميع الأطراف حولهم، القريبين والبعيدين، خصوصاً التركي والأميركي، كما خبروا كافة صنوف الحرب الإعلامية/ النفسية، وهي وإن كانت تؤثر فيهم لبعض الوقت، إلا أنهم سرعان ما يستدركون ويستديرون باتجاه الموقف الذي يعلنه جيشنا الباسل ويوثقه بيانات وميدان.. وباتجاه الموقف الرسمي والقيادة الرسمية التي تحافظ دائماً على خط متوازن غير متسرع، في تحركاتها وتصريحاتها، خط مشهود له في كل مرة وإن كان في وقته يناله تشويش وتضليل من جبهة إعلامية معادية معروفة بأسمائها وأهدافها وداعميها ومموليها وأهدافهم.. في كل مرة يبقى الموقف الرسمي موقفاً مشهوداً له في التعامل وفي إدارة أخطر ملفات تواجهها أي دولة، وهي كفيلة بإسقاطها، لكن سورية لم تسقط ولن تسقط، هذا حديث تاريخ غابر وحاضر في جميع محطاته لكن تحالف الحرب الإرهابية على سورية لا يقرؤون التاريخ جيداً.
سورية لن تسقط لأن شعبها، وحدة واحدة، مع الجيش والقيادة، ولأن السوريين لطالما كانوا أفضل من «يلعب سياسة» إذا جاز لنا التعبير، وعلى طريقتهم التي لا تشبهها أي طريقة أخرى تندرج تحت إطار المدارس العالمية المعروفة في السياسة وفنونها، هذا معروف عنهم للقريب والبعيد وعلى مر القرون الماضية التي شهدت اندحار حروب وغزوات ومستعمرين ظنوا أنهم معمرين، لكن السوريين أخرجوهم.. وما زالوا يمارسون السياسة على طريقتهم – وعلى النْفَس الطويل جداً – وينتصرون في كل مرة، وسينتصرون هذه المرة. وقد يكون مفاجئاً أن السوريين «خصوصاً في دمشق.. وحلب نفسها» يديرون سياسة تقوم على أسس اقتصادية، ليس فقط في الازمات والغزوات والحروب، بل حتى في الداخل على مستوى إدارة مصالحهم وحياتهم على قواعد سياسية اقتصادية، مشهود لها، ويكفي عودة سريعة بالتاريخ ومحطاته لندرك ذلك.
وإذا ما عدنا إلى عنوان صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية، فإننا نفهم أكثر كيف أن سورية التي تعيش حرباً إرهابية منذ 14 عاماً وحصاراً اقتصادياً يشتد كل يوم، ما زالت قادرة على تقسيم العدو، وتشتيت قراره ونقل المعركة إلى داخله.. هذا على الأقل ما نستطيع قراءته من المعنى الظاهر للعنوان، أما ما خفي فهو ما يتكفل العدو نفسه بكشفه والاعتراف به.