الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من القائم بصلاحيات الرئيس في أبخازيا يؤكد فيه وقوف بلاده مع سورية ضد ‏الهجمات الإرهابية المنظمة

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من السيد بادرا غومبا القائم بصلاحيات الرئيس في جمهورية أبخازيا أكد ‏خلاله وقوف بلاده مع سورية فيكل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة، معتبراً أن النصر يقف إلى جانبسورية ‏دولةً وشعباً وقيادةً.‏

الرئيس الأسد شدد على أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أياً كان داعموه ‏ورعاتُه، منوهاً إلى أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم.‏