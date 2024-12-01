زمن الحافلات الخضراء لن يعود

عندما استشهد السيد حسن نصر الله الذي يمثل صوت الأحرار الحقيقي، قام الإرهابيون أو من ‏يسمون أنفسهم «معارضة» بالاستهزاء.. وعندما استشهد اسماعيل هنية خرجت أيضاً هذه ‌‏«المعارضة» المسلحة بكامل عتادها الأمريكي والإسرائيلي وقامت أيضاً بالاستهزاء ‏والسخرية عبر مواقع التواصل، وعندما استشهد محمد السنوار فعلوا الشيء نفسه كذلك، وعندما كان ‏يستشهد أي قائد في المقاومة كانت هذه «المعارضة» التي وهبت نفسهاً لـ«إسرائيل» ‏ووضعت نفسها في خدمتها تقوم بالتهكم من هذا الشهيد أو ذاك. ‏

وعندما أشرفت المعركة في لبنان على الانتهاء، ولم يكد يجف حبر القلم الذي وقع به اتفاق ‏وقف إطلاق النار حتى جاء الأمر للإرهابيين ليفتحوا جبهة في سورية، وهؤلاء هم أول من قام ‏بتمزيق العلم الفلسطيني وشمتوا بأنباء ارتقاء شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين، وليبلغ فجورهم حد التفاخر بالعدو الصهيوني، حتى بات بعضهم يقول أن لا يوجد شيء اسمه فلسطين.‏

ما حدث ويحدث حتى الآن في سورية من هجمات تشنّها التنظيمات الإرهابية «جبهة ‏النصرة» و«داعش» بالاشتراك مع قوّات أجنبيّة، لا يمكن أن تكون وليدة الساعة، وإنما تأتي ‏في إطار مخطط أمريكي إسرائيلي تركي، واستغرق الإعداد له شهوراً عدة، في الغرف السرية ‏المغلقة، إذاً مما سبق نلاحظ من هو المستفيد من هجوم هذه القطعان من الإرهابيين ومن له ‏المصلحة الأكبر.‏

‏-أولاً: تركيا وهي المعنية الأولى في هذه المعارك وهذه الفوضى فهي الداعم الرئيسي لهم وقد ‏وجدت الفرصه سانحة ومناسبة للتوسع في الشمال السوري في محاولة لإعادة «أمجاد» ‏العثمانيين المحتلين وتحقيقاً لطموحاتها التوسعية في الاراضي السورية، وما استخدام ‏الإرهابيين للمسيرات والصواريخ الحديثة إلا دليل على الأنباء التي تفيد بأنها جاءت من ‏أوكرانيا، ومن يشرف على استِخدامها في معركة حلب هذه هم ضباط ومستشارون من الجيش ‏الأوكراني، فإنّ هذا الاستخدام شِبه المؤكد يشكل انتهاكاً لكل الخُطوط الحمراء، ويكشف الدور ‏السري التركي المسكوت عنه في الحرب الأوكرانيّة، ونفي وزير الخارجيّة التركي، هاكان ‏فيدان، أنّ تركيا ليس لها علاقة بما يحدث حالياً من مواجهاتٍ في حلب وإدلب، لا يمكن أن ‏تقنع أحداً، فجميع التنظيمات المُشاركة في هذا الهجوم لا يمكن أن تطلق رصاصة من دون علم ‏وإذن المخابرات التركية التي ترعاها وتسلّحها وتقدم لها الحماية.‏

‏- ثانياً: «إسرائيل» وهي المستفيد المباشر والداعم لهجوم الإرهابيين من أجل ‏محاولة تفكيكها وقطع طرق الإمداد لحركات المقاومة في المنطقة.‏

‏- ثالثاً: الولايات المتحدة، حيث تكمن مصلحة واشنطن هنا في إرباك وإلهاء روسيا في سورية ‏وتشتيت قوتها بعد إعادة فتح جبهة سورية مرة ثانية بعد جبهة أوكرانيا في محاولة لإضعافها، ‏كما تكمن مصلحتها في الضغط على إيران وحلفائها وإرغامها على تسويات وتنازلات في ‏ملفها النووي. ‏

إن فرص نجاح هذا المخطط الثلاثي التركي الإسرائيلي الأمريكي لمحاولة تفتيت سورية ‏مجدداً، لإعادة رسم خرائط المِنطقة تحت العلم الإسرائيلي، تبدو ضعيفة جداً بل شبه معدومة، ‏فهناك رجال الجيش العربي السوري الذي سيحبط كل مخططاتهم ويهزمهم إلى غير رجعة ‏وهناك إيران وروسيا اللتان لن تقفا مكتوفتي الأيدي تجاه ما يحدث.. ولنا في قادمات الأيام ‏الدليل الأكبر.. ونود أن نبشركم بأنّ زمن الحافلات الخضراء لن يعود مجدداً.. بل هناك ‏صناديق خشبية ستحتوي أجسادكم المتعفنة، هذا إن وجدت هذه الصناديق.‏