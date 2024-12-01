زمن الحافلات الخضراء لن يعود

عندما استشهد السيد حسن نصر الله الذي يمثل صوت الأحرار الحقيقي، قام الإرهابيون أو من يسمون أنفسهم «معارضة» بالاستهزاء.. وعندما استشهد اسماعيل هنية خرجت أيضاً هذه «المعارضة» المسلحة بكامل عتادها الأمريكي والإسرائيلي وقامت أيضاً بالاستهزاء والسخرية عبر مواقع التواصل، وعندما استشهد محمد السنوار فعلوا الشيء نفسه كذلك، وعندما كان يستشهد أي قائد في المقاومة كانت هذه «المعارضة» التي وهبت نفسهاً لـ«إسرائيل» ووضعت نفسها في خدمتها تقوم بالتهكم من هذا الشهيد أو ذاك.
وعندما أشرفت المعركة في لبنان على الانتهاء، ولم يكد يجف حبر القلم الذي وقع به اتفاق وقف إطلاق النار حتى جاء الأمر للإرهابيين ليفتحوا جبهة في سورية، وهؤلاء هم أول من قام بتمزيق العلم الفلسطيني وشمتوا بأنباء ارتقاء شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين، وليبلغ فجورهم حد التفاخر بالعدو الصهيوني، حتى بات بعضهم يقول أن لا يوجد شيء اسمه فلسطين.
ما حدث ويحدث حتى الآن في سورية من هجمات تشنّها التنظيمات الإرهابية «جبهة النصرة» و«داعش» بالاشتراك مع قوّات أجنبيّة، لا يمكن أن تكون وليدة الساعة، وإنما تأتي في إطار مخطط أمريكي إسرائيلي تركي، واستغرق الإعداد له شهوراً عدة، في الغرف السرية المغلقة، إذاً مما سبق نلاحظ من هو المستفيد من هجوم هذه القطعان من الإرهابيين ومن له المصلحة الأكبر.
-أولاً: تركيا وهي المعنية الأولى في هذه المعارك وهذه الفوضى فهي الداعم الرئيسي لهم وقد وجدت الفرصه سانحة ومناسبة للتوسع في الشمال السوري في محاولة لإعادة «أمجاد» العثمانيين المحتلين وتحقيقاً لطموحاتها التوسعية في الاراضي السورية، وما استخدام الإرهابيين للمسيرات والصواريخ الحديثة إلا دليل على الأنباء التي تفيد بأنها جاءت من أوكرانيا، ومن يشرف على استِخدامها في معركة حلب هذه هم ضباط ومستشارون من الجيش الأوكراني، فإنّ هذا الاستخدام شِبه المؤكد يشكل انتهاكاً لكل الخُطوط الحمراء، ويكشف الدور السري التركي المسكوت عنه في الحرب الأوكرانيّة، ونفي وزير الخارجيّة التركي، هاكان فيدان، أنّ تركيا ليس لها علاقة بما يحدث حالياً من مواجهاتٍ في حلب وإدلب، لا يمكن أن تقنع أحداً، فجميع التنظيمات المُشاركة في هذا الهجوم لا يمكن أن تطلق رصاصة من دون علم وإذن المخابرات التركية التي ترعاها وتسلّحها وتقدم لها الحماية.
- ثانياً: «إسرائيل» وهي المستفيد المباشر والداعم لهجوم الإرهابيين من أجل محاولة تفكيكها وقطع طرق الإمداد لحركات المقاومة في المنطقة.
- ثالثاً: الولايات المتحدة، حيث تكمن مصلحة واشنطن هنا في إرباك وإلهاء روسيا في سورية وتشتيت قوتها بعد إعادة فتح جبهة سورية مرة ثانية بعد جبهة أوكرانيا في محاولة لإضعافها، كما تكمن مصلحتها في الضغط على إيران وحلفائها وإرغامها على تسويات وتنازلات في ملفها النووي.
إن فرص نجاح هذا المخطط الثلاثي التركي الإسرائيلي الأمريكي لمحاولة تفتيت سورية مجدداً، لإعادة رسم خرائط المِنطقة تحت العلم الإسرائيلي، تبدو ضعيفة جداً بل شبه معدومة، فهناك رجال الجيش العربي السوري الذي سيحبط كل مخططاتهم ويهزمهم إلى غير رجعة وهناك إيران وروسيا اللتان لن تقفا مكتوفتي الأيدي تجاه ما يحدث.. ولنا في قادمات الأيام الدليل الأكبر.. ونود أن نبشركم بأنّ زمن الحافلات الخضراء لن يعود مجدداً.. بل هناك صناديق خشبية ستحتوي أجسادكم المتعفنة، هذا إن وجدت هذه الصناديق.
عندما استشهد السيد حسن نصر الله الذي يمثل صوت الأحرار الحقيقي، قام الإرهابيون أو من يسمون أنفسهم «معارضة» بالاستهزاء.. وعندما استشهد اسماعيل هنية خرجت أيضاً هذه «المعارضة» المسلحة بكامل عتادها الأمريكي والإسرائيلي وقامت أيضاً بالاستهزاء والسخرية عبر مواقع التواصل، وعندما استشهد محمد السنوار فعلوا الشيء نفسه كذلك، وعندما كان يستشهد أي قائد في المقاومة كانت هذه «المعارضة» التي وهبت نفسهاً لـ«إسرائيل» ووضعت نفسها في خدمتها تقوم بالتهكم من هذا الشهيد أو ذاك.