مشاهدات من قلب حلب.. حرب إعلامية تمهيدية وخرق سافر لـ”خفض التصعيد”

تشرين – خاص:

الحرب الإعلامية الاستباقية.. هي الأداة الجديدة التي لجأت إليها التنظيمات الإرهابية كمرحلة أولى في عودتها إلى عاصمة الشمال السوري والعاصمة الاقتصادية، بعد أن طردها الجيش العربي السوري وحررها من دنسها منذ سنوات.

ومن يعرف قليلاً أو كثيراً عن الفكر الرجعي الذي يغلّف هؤلاء – وجميعنا يعرف – سيكون متأكداً من أن قدراتهم الذهنية غير قادرة على التخطيط وتنظيم حملات إعلامية وصناعة فبركات، بل هم أساساً يفتون بتحريم كل منتجات الحضارة لأنهم يعتبرونها من صناعة ” الكفار”، فما الذي تغير.. من نظم وخطط.. من أين استعاروا طريقة الدعاية الاستباقية هذه؟

تساؤلات تبدو مشروعة لأنها المتغيّر الأهم في حروبهم الغريزية “غزواتهم” التي خبرناها طوال سنوات طويلة من الصراع معهم حتى دحرهم وتطهير البلاد منهم.

نسخة صهيونية

وهنا لا نتحدّث عم آلة الإعلام.. وإنما المحتوى، الذي يذكرنا بالتكنيك ذاته الذي يتبعه الإعلام الصهيوني، ونذكر كيف كان “أفيخاي أذرعي” يظهر في فيديوهات للمباركة للمسلمين بحلول شهر رمضان، وبعدها يبدأ سلسلة نصائحه و” ردحه” الموجّه إلى حيث تقتضي بوصلة الحرب الصهيونية.

بالطريقة ذاتها، والخطاب ذاته عمد الإرهابيون إلى التسلل وتسجيل فيديوهات من مواقع وساحات عامة في حلب، وأحياناً تسللوا بهيئة زبائن إلى المطاعم والتقطوا الصور داخل ” مطعم ما” لتكون النتيجة مادة فيلمية تتحدث عن احتلال المدينة.

مشاهدات من قلب الحدث

يتحدث أحد سكان منطقة الجميليّة لـ ” تشرين”، عن مجموعة من الشبان لا شيء لافتاً أو غير عادي في مظهرهم، دخلوا أحد المطاعم وطلبوا وجبات ثم غادروا، ليكون المشهد بعد بضع ساعات منتجاً ومعداً بعناية فائقة، والنتيجة مادة إعلامية تتحدث عن احتلال حي الجميلية وها هم في ذلك المطعم الشهير.

وفي حيّ الفرقان تتحدث فتاة تواصلت معها الصحيفة، عن شبان يظهرون في الحي بشكل مفاجئ ” يكبّرون” ويدعون الأهالي للاستسلام لأنهم باتوا تحت ” وصاية جديدة”، ثم تختفي هذه المظاهر لبضع ساعات، وبعدها تعود الحالة ذاتها، طبعاً تم إخراج المشاهد كأن حي الفرقان بات خارج أي سلطة رسمية للدولة، وأثناء بث الفيديوهات كانت الحياة طبيعية في الحي، مع بعض الخوف والحذر الذي بدأ يتسلل إلى نفوس السكان.. وتؤكد محدثتنا أن وجود الإرهابيين في الحي حصل بعد حركة نزوح كبيرة وحالة هلع اجتاحت الأهالي مما تابعوه على وسائل التواصل الاجتماعي.

غدر مبيّت

ما جرى كان منظماً ومدروساً، أعلى وأكثر دقّة من إمكانات قطعان تناصب العداء لكل مظاهر الحضارة في هذا العالم، وهو بالتأكيد مبيّت ومعدّ مسبقاً بعناية واهتمام، لبدء الهجوم في ظل احترام مفترض لكل الأطراف لاتفاقية وتفاهمات خفض التصعيد، أي هي حالة نقض متعمد لعهود، نعلم جميعاً أن الإرهاب لا يكترث لها، لكن كان التعويل على دول تتحكم بحراكه، بما أن الجماعات الإرهابية عبارة عن ” قطعان للإيجار” هدف قادتهم المال، وعناصره يغرقون في غياهب الذهن الظلامي.

بين الظنون والاستنتاجات – وبعض الظنون يقين – لا يخلو الأمر من أصابع صهيونية وأكف سوداء اقتحمت المشهد للتشفي من خسائر مدوية في الجنوب اللبناني، وإقناع – على اختراق – للتركي لينقض عهوده التي لم تكن سورية لتصدقها يوماً، لكنها التزمت بمواثيق دول تقتضيها أدبيات السياسة.

اختراق توافقات خفض التصعيد سيفتح الأفق أمام سورية وحلفائها لممارسة كامل ما يتطلبه حق الحفاظ على السيادة وتحرير الأراضي من دنس إرهاب، سئمه العالم وفاض به من ممارساته المسعورة.

اليوم يتولى الجيش العربي السوري مهمة أبعد من محلية أو إقليمية، هي المساهمة في تخليص الشعوب من مخلوقات متوحشة شرهة للدماء، تشكل خطراً على الإنسانية لا على مجرد سورية والسوريين.