محافظة درعا تؤمن نقل طلاب جامعة حلب من أبنائها

درعا – وليد الزعبي:

أرسلت محافظة درعا عند ظهر أمس ٦ بولمات إلى محافظة حمص لنقل طلاب جامعة حلب من أبناء درعا، الذين جرى نقلهم بالتوازي من حلب إلى حمص.

وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة درعا عبد العزيز الجهماني، أنه تم منذ صباح أمس وبتوجيهات من محافظ درعا المهندس أسعد الطوكان التواصل والتنسيق مع شركات النقل العاملة في المحافظة، وجرى تأمين ٦ بولمانات وتوجيهها إلى محافظة حمص، وقامت بنقل طلاب جامعة حلب من أبناء المحافظة، حيث وصلت تلك الحافلات عند الساعة الرابعة من فجر اليوم إلى مدينة درعا، وقد رافق البولمانات كوادر من فرع اتحاد طلبة درعا لتقديم العون والمساعدة في عملية تنسيق وتنظيم عملية النقل.

وذكر الجهماني أنه فور وصول الطلاب إلى مدينة درعا جرى تأمينهم بباصات أخرى إلى مدنهم وقراهم في مختلف أرجاء المحافظة، حيث كان الأمر متابعاً ومنسقاً بشكل لصيق وعلى مدار الساعة لضمان وصول الطلاب إلى أهاليهم بسلام.

يشار إلى أن هذه المبادرة المسؤولة لاقت استحسان الأهالي بشكل كبير وأثلجت صدور أمهات الطلاب، حيث عبّر عدد من الأهالي عن تقديرهم وامتنانهم لمثل هذا الإجراء الذي يسر عملية نقل أبنائهم الآمن ضمن الظروف الحالية.