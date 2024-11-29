دعم الصناعة البرمجية السورية مثار بحث بين “الاتصالات” واتحاد الطلبة

تشرين- مايا حرفوش:

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب مع رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان وفريق الاتحاد وممثلين من مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب مقترحات الوزارة والاتحاد لتطوير وتحسين البيئتين التشريعية والتنظيمية لدعم الصناعة البرمجية السورية.

وأكد الوزير الخطيب خلال الاجتماع أن الوزارة منفتحة على التعاون مع كافة الجهات لدعم الصناعة البرمجية السورية، لافتاً إلى أن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يُعَد من الجهات الفاعلة في هذا المجال.

ونوه الوزير الخطيب بأن الوزارة لا توفر جهداً لدعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطبيق ما يمكن تطبيقه منها في سورية، بالإضافة إلى التعاون مع بعض الدول الصديقة لنقل تجاربها وخبراتها في هذا المجال.

بدورها ، بينت د. سليمان أنه في زمن الذكاء الصناعي، من الطبيعي أن تكون معظم المشاريع الطلابية تقنية وتكنولوجية، مؤكدةً أن السياسة الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر تشجع على استثمار الإبداع الفكري لدى الشباب السوري في مجال الصناعات البرمجية.

وأضافت : إن تنظيم صناعة البرمجيات من خلال تطوير البيئة التشريعية الناظمة لها، بما يمنح التسهيلات والإعفاءات لعمل المبرمجين والشركات البرمجية، يُعَد دعماً للاقتصاد الوطني السوري.

ولفتت د. سليمان إلى أن الاتحاد الوطني لطلبة سورية، من خلال تعاونه مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، يتمتع بمرونة في إدارة وتفعيل دور الحاضنات التكنولوجية، وشددت على أهمية وضع آلية لمنح التراخيص والموافقات للمنصات والتطبيقات الإلكترونية، مؤكدةً دعمها لرؤية الوزارة في إحداث منطقة تخصصية تكنولوجية في سورية، تكون بوابة تربط الشركات التكنولوجية بالدول الإقليمية والعالمية.

وعرضت مديرة السياسات والاستراتيجيات في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات المهندسة ميسون ياسين خلال الاجتماع مقترحات الوزارة لتطوير البيئتين التشريعية والتنظيمية لدعم الصناعة البرمجية السورية.