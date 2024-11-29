خلال اتصال هاتفي.. عراقجي يؤكد لصباغ دعم إيران لسورية في مكافحة الإرهاب

تلقى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله استعراض التطورات في المنطقة، وبشكل خاص الهجوم الإرهابي الذي تقوده جبهة النصرة الإرهابية على محافظة حلب وريفها في الشمال السوري.

وأشار الوزير صباغ إلى أن هذا الهجوم الإرهابي يأتي في إطار خدمة أهداف مشروع الكيان الإسرائيلي ورعاته في المنطقة، مشدداً على أن سورية لطالما حذرت من التزامن المكشوف بين اعتداءات الكيان الإسرائيلي على سورية والهجمات التي تشنها هذه الجماعات الإرهابية في سورية، مؤكدا استمرار سورية وشعبها وجيشها الباسل في التصدي لها وبكل حزم.

من جهته أكد الوزير عراقجي أن إحياء الجماعات الإرهابية في سورية هو مشروع أمريكي صهيوني، مجدداً استمرار دعم إيران للحكومة والشعب والجيش السوري في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.