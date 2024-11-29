الكرملين: ما يجري في حلب تعد على السيادة السورية

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ما يجري في حلب يشكل تعدياً على سيادة سورية وأن روسيا من جانبها تدعم فرض الأمن والنظام في المنطقة.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم رداً على سؤال بهذا الشأن: “أما بالنسبة للوضع حول حلب فهذا بالطبع يعتبر تعدياً على سيادة سورية في هذه المنطقة.. ونحن نؤيد قيام السلطات السورية بفرض سيطرتها واستعادة الأمن والنظام بسرعة في هذه المنطقة”.

وتواصل قواتنا المسلحة الباسلة تصديها لهجوم إرهابي واسع شنته التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب على البلدات والقرى الآمنة في الـ 27 من تشرين الثاني الجاري، مكبدة إياها خسائر فادحة بالعدد والعتاد.