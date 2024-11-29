آخر الأخبارأخبارسياسة

الكرملين: ما يجري في حلب تعد على السيادة السورية

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ما يجري في حلب يشكل تعدياً على سيادة سورية وأن روسيا من جانبها تدعم فرض الأمن والنظام في المنطقة.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم رداً على سؤال بهذا الشأن: “أما بالنسبة للوضع حول حلب فهذا بالطبع يعتبر تعدياً على سيادة سورية في هذه المنطقة.. ونحن نؤيد قيام السلطات السورية بفرض سيطرتها واستعادة الأمن والنظام بسرعة في هذه المنطقة”.
وتواصل قواتنا المسلحة الباسلة تصديها لهجوم إرهابي واسع شنته التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب على البلدات والقرى الآمنة في الـ 27 من تشرين الثاني الجاري، مكبدة إياها خسائر فادحة بالعدد والعتاد.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

قواتنا المسلحة تواصل التصدي لهجوم التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب وتكبدها خسائر…

آخر الأخبار

خلال اتصال هاتفي.. عراقجي يؤكد لصباغ دعم إيران لسورية في مكافحة الإرهاب

آخر الأخبار

مع ابن خلدون مؤرخاً

آخر الأخبار

مشاركة لطائرتنا الشاطئية في بطولة غرب آسيا في قطر

آخر الأخبار