الجو خريفي بارد مستقر صحو إلى غائم جزئياً ويحذر من الصقيع والضباب ليلا

تشرين:

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 – 3 درجات ‏مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي ‏سطحي مترافق بتيارات شمالية ‏غربية في طبقات الجو العليا. ‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون ‏الجو بارداً نسبياً وبين ‏الصحو والغائم جزئياً بشكل عام أما ليلاً فيكون ‏الجو شديد البرودة في معظم المناطق، ويحذر من حدوث الصقيع في ‏المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في ‏القلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية والرياح غربية إلى ‏شمالية غربية في المنطقة الشمالية والساحلية والجزيرة بينما تكون ‏غربية إلى ‏جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ‏ارتفاع ‏الموج.‏