الجو خريفي بارد مستقر صحو إلى غائم جزئياً ويحذر من الصقيع والضباب ليلا
تشرين:
تستمر درجات الحرارة بالارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 – 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بارداً نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام أما ليلاً فيكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في القلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية والرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشمالية والساحلية والجزيرة بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.