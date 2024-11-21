هطولات مطرية متفرقة أعلاها 25 مم في العريضة بحمص
تشرين:
شهد بعض المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 25 مم في العريضة بحمص.
وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات كالتالي:
– محافظة حمص: 25 مم في العريضة و23 في تلكلخ و15 مم في مرمريتا و12 مم في قلعة الحصن و7 في الناصرة وشين وتل دو3 مم.
– محافظة القنيطرة: حضر 5 مم ونبع الصخر 1 مم.
– محافظة حماة: فقد بلغت في الرصافة ومصياف 5 مم و 4 مم في وادي العيون و 8 مم في عين حلاقيم و2 مم في ربعو والحميري وحر بنفسه و0.8 مم في حماة المدينة، كما سجلت نسب الهطل في شطحة بالغاب 10 مم و8 مم في الكريم وعين الكروم والسقيلبية 2 مم وفي أفاميا 1 مم.
– محافظة طرطوس: القدموس 3.5 مم والشيخ بدر 2.3 مم ومشتى الحلو 8 مم ودريكيش 13 مم وصافيتا 2.5 مم والصفصافة 4 مم وبانياس 7 مم وحمام واصل 2 مم وطرطوس المدينة 41.مم.
– محافظة اللاذقية: صلنفة 1.5 مم وكسب 23 مم وقسطل معاف 6.5 مم والمزيرعة 8 مم والقرداحة 13 مم والحفة 10 مم والقطيلبية 6 مم ووادي قنديل 5 مم ومطار اللاذقية الدولي20.1 مم وبوقا 23.5 مم والبهلولية 10 مم واللاذقية المدينة 13.5 مم .
– محافظة إدلب: جسر الشغور وأرمناز 2 مم وإدلب المدينة 13 مم.
– محافظة حلب: فقد بلغت في حلب المدينة 6 مم وأعزاز 5 مم وحلب – المطار 1.5 مم.