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هطولات مطرية متفرقة أعلاها 25 مم في العريضة بحمص ‏

تشرين: 

شهد بعض المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات ‏مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 25 مم في العريضة بحمص.‏

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح ‏الزراعي في المحافظات كالتالي:‏

– محافظة حمص: 25 مم في العريضة و23 في تلكلخ و15 مم في ‏مرمريتا و12 مم في قلعة الحصن و7 في الناصرة وشين وتل دو3 مم.‏

– محافظة القنيطرة: حضر 5 مم ونبع الصخر 1 مم.‏

– محافظة حماة: فقد بلغت في الرصافة ومصياف 5 مم و 4 مم في وادي ‏العيون و 8 مم في عين حلاقيم و2 مم في ربعو والحميري وحر بنفسه و0.8 مم ‏في حماة المدينة، كما سجلت نسب الهطل في شطحة بالغاب 10 مم و8 مم ‏في الكريم وعين الكروم والسقيلبية 2 مم وفي أفاميا 1 مم.‏

– محافظة طرطوس: القدموس 3.5 مم والشيخ بدر 2.3 مم ومشتى الحلو ‌‏8 مم ودريكيش 13 مم وصافيتا 2.5 مم والصفصافة 4 مم وبانياس 7 ‏مم وحمام واصل 2 مم وطرطوس المدينة 41.مم.‏

– محافظة اللاذقية: صلنفة 1.5 مم وكسب 23 مم وقسطل معاف 6.5 مم ‏والمزيرعة 8 مم والقرداحة 13 مم والحفة 10 مم والقطيلبية 6 مم ‏ووادي قنديل 5 مم ومطار اللاذقية الدولي20.1 مم وبوقا 23.5 مم ‏والبهلولية 10 مم واللاذقية المدينة 13.5 مم .‏

– محافظة إدلب: جسر الشغور وأرمناز 2 مم وإدلب المدينة 13 مم.‏

– محافظة حلب: فقد بلغت في حلب المدينة 6 مم وأعزاز 5 مم وحلب – ‏المطار 1.5 مم.

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