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سورية تدين الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على تدمر وتؤكد انه يعكس الإجرام الصهيوني المستمر في المنطقة

أدانت سورية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على مدينة تدمر، وأكدت أنه يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: ارتكب الكيان الصهيوني اليوم جريمةً مروعةً في مدينة تدمر راح ضحيتها 36 شهيداً، وتسبب بإصابة عشرات آخرين جراء عدوان جوي قام به طيران الكيان الصهيوني مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في مدينة تدمر، وخلف أضراراً مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة.
وأضاف البيان: تُدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذا الاعتداء الوحشي الذي يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها.
وتابع البيان: تؤكد سورية أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في سورية ولبنان وفلسطين تُشكل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار المنطقة، وأن ارتهان مجلس الأمن لقرار دولة واحدة يُفقد هذا المجلس مصداقيته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وختمت الخارجية بيانها بالقول: تُطالب سورية جميع دول العالم القيام بواجبها الإنساني، واتخاذها موقفاً حازماً لإيقاف المجازر المتسلسلة التي يرتكبها كيان الاحتلال في المنطقة، ومحاسبة قادته على جرائمهم وعدوانهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

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