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صباغ يلتقي في طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ومستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية

في إطار زيارته التي يقوم بها إلى إيران، التقى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ في طهران ظهر اليوم علي أكبر أحمديان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حيث جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد أكد الوزير صباغ على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على عدد من دول المنطقة، ومن بينها سورية، والاعتداءات الإرهابية المتزامنة معها، وجميع المخططات التخريبية الأخرى التي تتعرض لها منطقتنا.
من جهته أكد أحمديان أن العدو الصهيوني ورغم كل الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء لم يحقق أي مكاسب تذكر، بل وتكبد خسائر كبيرة بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، لافتاً إلى أن العدو الصهيوني رغم المساعدات التي يتلقاها من أمريكا والغرب فإنه لم يتمكن من حماية نفسه.
كما التقى الوزير صباغ الدكتور علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، وناقشا سبل تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، والدور الذي يقومان به على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيهما إلى حل الأزمات القائمة في المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
وأكد الوزير صباغ خلال اللقاء على أن مخططات الأعداء في استهداف منطقتنا ليست أمراً جديداً، إلا أنهم يقومون بتغيير أساليب تنفيذ تلك المخططات واستخدام أدوات مختلفة لتحقيقها، مضيفاً: إن الظروف مهما تغيرت فإن ذلك لا يعني أن الحقائق قد تغيرت، فالعدو سيستمر في عدوانه، وبالتالي فإن مقاومته يجب أن تستمر.
من جهته أكد الدكتور ولايتي أن سورية وإيران هما الركيزتان الأساسيتان لمحور المقاومة، وأنه كلما عززتا علاقاتهما فإن هذا المحور سوف يزداد قوة.
حضر اللقاءين الوفد المرافق للوزير صباغ والسفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب.

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