الجيش الروسي يدمر 44 مسيرة أوكرانية.. وواشنطن تغلق سفارتها في كييف تحسباً من «هجوم روسي كبير»
تشرين:
تواصل القوات المسلحة الروسية تصديها لمحاولات النظام الأوكراني لزعزعة الأمن في روسيا عبر الهجمات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة, فقد أحبطت الدفاعات الجوية الروسية، في وقت مبكر من فجر اليوم, هجوماً إرهابياً أوكرانياً باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة تولا الروسية، من دون وقوع إصابات أو أضرار.
وأعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية دميتري ميلييف, أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوماً أوكرانيا باستخدام طائرة مسيرة في المقاطعة، من دون وقوع إصابات أو أضرار.
من جهتها, أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها, اليوم, بأنه تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية.
وأضاف البيان: دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 44 طائرة مسيرة أوكرانية. تم تدمير 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة نوفغورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات مسيرة أُسقطت فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وتولا وتفير، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك وموسكو وسمولينسك”.
إلى ذلك, أعلنت الخارجية الأمريكية, أنها اتخذت قراراً بغلق السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف بناء على معلومات تحدثت عن احتمال شن “هجوم روسي كبير” اليوم.
وقال قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور له على منصة “إكس”، إن السفارة الأمريكية في كييف تلقت معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل اليوم وستغلق أبوابها.
وأضاف البيان أنه من باب توخي الحذر، ستغلق السفارة، وتم إصدار توجيهات لموظفي السفارة بالاحتماء في أماكنهم.
وفي سياق متصل بالحرب الروسية – الأوكرانية وإنما على المستوى السياسي, أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم, أن الدول الغربية، من خلال سماحها لكييف بضرب أراضي روسيا الاتحادية، بأسلحة بعيدة المدى، أصبحت أكثر انخراطاً في الصراع بأوكرانيا، ما يؤدي إلى تصعيده، وهذا أمر سيىء.
وأجاب بيسكوف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، تعليقاً على أذونات السياسيين الغربيين لنظام كييف ضرب الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى، قائلاً: حقيقة تورط هذه الدول الغربية بشكل أكبر في هذا الصراع، في هذه الحرب، تؤدي إلى جولات جديدة من التوتر والتصعيد، وهذا أمر سيىء.
وأوضح أن الساسة الغربيين يواصلون خطتهم لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، وبالطبع يستخدمون أوكرانيا كأداة في أيديهم لتحقيق هذه الأهداف.
وتابع: «إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه أوكرانيا أو الأوكرانيين، إنهم مستعدون للقتال ضدنا حتى آخر أوكراني، وهم أنفسهم يتحدثون عن هذا الأمر بشكل علني تقريباً».