الجيش الروسي يدمر 44 مسيرة أوكرانية.. وواشنطن تغلق سفارتها في كييف تحسباً من «هجوم روسي كبير»‏

تشرين:‏

تواصل القوات المسلحة الروسية تصديها لمحاولات النظام الأوكراني لزعزعة الأمن في روسيا عبر الهجمات ‏بالصواريخ وبالطائرات المسيرة, فقد أحبطت الدفاعات الجوية الروسية، في وقت مبكر من فجر اليوم, هجوماً إرهابياً ‏أوكرانياً باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة تولا الروسية، من دون وقوع إصابات أو أضرار.‏

وأعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية دميتري ميلييف, أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوماً أوكرانيا باستخدام ‏طائرة مسيرة في المقاطعة، من دون وقوع إصابات أو أضرار.‏

من جهتها, أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها, اليوم, بأنه تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف ‏لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية.‏

وأضاف البيان: دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 44 طائرة مسيرة أوكرانية. تم تدمير 20 طائرة مسيرة فوق ‏أراضي مقاطعة نوفغورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 ‏طائرات مسيرة أُسقطت فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وتولا وتفير، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي كل ‏من مقاطعات بريانسك وموسكو وسمولينسك”.‏

إلى ذلك, أعلنت الخارجية الأمريكية, أنها اتخذت قراراً بغلق السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف بناء على ‏معلومات تحدثت عن احتمال شن “هجوم روسي كبير” اليوم.‏

وقال قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور له على منصة “إكس”، إن السفارة الأمريكية في ‏كييف تلقت معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل اليوم وستغلق أبوابها.‏

وأضاف البيان أنه من باب توخي الحذر، ستغلق السفارة، وتم إصدار توجيهات لموظفي السفارة بالاحتماء في أماكنهم.‏

وفي سياق متصل بالحرب الروسية – الأوكرانية وإنما على المستوى السياسي, أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ‏دميتري بيسكوف، اليوم, أن الدول الغربية، من خلال سماحها لكييف بضرب أراضي روسيا الاتحادية، بأسلحة بعيدة ‏المدى، أصبحت أكثر انخراطاً في الصراع بأوكرانيا، ما يؤدي إلى تصعيده، وهذا أمر سيىء.‏

وأجاب بيسكوف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، تعليقاً على أذونات السياسيين الغربيين لنظام كييف ضرب ‏الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى، قائلاً: حقيقة تورط هذه الدول الغربية بشكل أكبر في هذا الصراع، في هذه ‏الحرب، تؤدي إلى جولات جديدة من التوتر والتصعيد، وهذا أمر سيىء.‏

وأوضح أن الساسة الغربيين يواصلون خطتهم لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، وبالطبع يستخدمون أوكرانيا كأداة ‏في أيديهم لتحقيق هذه الأهداف.‏

وتابع: «إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه أوكرانيا أو الأوكرانيين، إنهم مستعدون للقتال ضدنا حتى آخر أوكراني، وهم ‏أنفسهم يتحدثون عن هذا الأمر بشكل علني تقريباً».‏