حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 54 للعيد الوطني لسلطنة عمان

نظمت السفارة العمانية بدمشق مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ54 للعيد الوطني لسلطنة عمان وذلك في فندق داماروز بدمشق.

حضر الحفل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان وأمين عام رئاسة الجمهورية منصور عزام ووزراء الثقافة الدكتورة ديالا بركات والاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي والإعلام زياد غصن ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي ومعاون وزير الخارجية والمغتربين حبيب عباس ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية باسل الحموي وعدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين وفعاليات اقتصادية وثقافية وإعلامية ونخبة من الفنانين السوريين وعدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق.

وفي تصريح للصحفيين لفتت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان إلى العلاقات العميقة والمتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوهة بمواقف السلطنة الحكيمة المساندة للقضايا العربية بما فيها سورية، حيث لم تغلق عمان سفارتها خلال الحرب الإرهابية على سورية.

وفي تصريح مماثل توجه معاون الوزير عباس بالتهنئة للسلطنة بعيدها الوطني، لافتاً إلى أن العلاقات السورية- العمانية متجذرة وتشهد تطوراً ملحوظاً باستمرار في جميع المجالات بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.

بدوره مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور رياض عباس، أعرب عن أمله بتعزيز التعاون الثنائي لتحقيق مصلحة شعبي البلدين، متمنياً للسلطنة السلام والازدهار والتألق.