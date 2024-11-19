لبنان يجدد مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على أراضيه

جدد لبنان مطالبته مجلس الأمن الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفه وإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بصورة كاملة وشاملة ومتوازية، لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الخارجية اللبنانية قولها اليوم في بيان: “إنه في إطار الشكاوى التي تقدّمها الوزارة بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على لبنان وتذكير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمّل المسؤولية والتحرّك لوقفه تم تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان خلال الفترة من الـ 2 إلى الـ 11 من الشهر الجاري”.

وأوضحت الشكوى تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ الشكوى الأخيرة التي قدّمها لبنان بداية الشهر الجاري.

وحذّرت الوزارة من أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي ستترتب عليه عواقب سياسية وأمنية وخيمة حاضراً ومستقبلاً، وسيؤثر سلباً على جهود تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي المنطقة، ما لم يبادر مجلس الأمن إلى الوفاء بولايته بحفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل العاجل على فرض وقف لإطلاق النار، وفق ما تنص عليه قراراته بدلاً من الجمود السياسي غير المبرر.