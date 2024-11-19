خبراء إيرانيون ينتجون بخاخاً نانوياً يوقف نزيف الدم خلال دقيقة

تشرين:

تمكن العلماء في أحد مراكز المسرعات الإيرانية من التوصل الى مركب نانوي يمكنه وقف النزيف الحاد. ويتمتع هذا المنتج بتوافق حيوي جيد وقدرة على إيقاف النزيف بشكل فعال في الجروح العميقة.

ووفقاً لوكالة “آنا” للعلوم والتكنولوجيا، نجح خبراء شركة “معرفية” الإيرانية في إنتاج بخاخ نانوي يستعمل لوقف نزيف الدم في 30 ثانية يستخدم في قسم الطوارئ في المستشفيات عادة.

ونقلت الوكالة، عن ماندانا عسكري المدير التنفيذي للشركة المعرفية المتخصصة في إنتاج المعدات الطبية والدوائية قوله: إن أحد منتجات الشركات التابعة لهذا المسرع هو وقف الدم لجراحات العظام، مضيفاً: لقد استخدمنا ألياف الببتيد النانوية لصنع هذا المنتج، الذي له القدرة على وقف النزيف ويوقف الدم بعد دقيقة واحدة من وضعه على الجرح.

وذكر عسكري، أن هذا المنتج بقدرته على الارتباط بمكونات الدم مثل خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية يؤدي إلى تحليل عملية تخثر الدم، وقال: إن أهم ما يميز المنتج هو سهولة الاستخدام وسهولة الإزالة من موقع الجرح واستخدام مواد متوافقة حيوياً.

ولفت عسكري إلى خصائص المنتج قائلاً: يستطيع هذا المنتج وقف النزيف بشكل فعال، وتقليل حجم النزيف بشكل فعال، وإزالة المنتج بسهولة من مكان الجرح، وعدم وجود عدوى، وعدم التداخل في حالة التئام الجروح، وعدم وجود حساسية وآثار جانبية.

وأوضح: في الحقيقة يتناسب هذا المنتج بشكل كبير مع جراحات القلب والأوعية الدموية والفك والفم والأسنان وجراحة العظام (بما في ذلك استبدال مفاصل الركبة والورك وجراحات الكتف واليد وما إلى ذلك) والدماغ والأعصاب (بما في ذلك جراحة العمود الفقري والجمجمة والرقبة).

ولفت عسكري إلى أهميته قائلاً: إن مضاعفات النزيف الناتج عن الحوادث (الصدمات) والأمراض الخلقية مثل اضطرابات عوامل التخثر والنزيف غير المنضبط في العمليات الجراحية هي السبب الرئيسي للوفيات قبل العلاج. ويؤدي فقدان كمية كبيرة من الدم إلى تلف الأعضاء الحيوية للمريض، ما يسبب الصدمة والوفاة في النهاية.

وأردف: وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن حوالي 40% من الوفيات الناجمة عن الحوادث الناجمة عن النزيف لا تتم السيطرة عليها، ولهذا فإن السيطرة الفعالة على النزيف كخط العلاج الأول تلعب دوراً أساسياً في إنقاذ حياة الأشخاص الجرحى.

بدورها، أوضحت الخبيرة في هذه الشركة مينو روحي لوكالة “انباء فارس”، أن هذا البخاخ يستخدم لوقف نزيف الدم السطحي والشعيرات الدموية وباستطاعته وقف مثل هذا النوع من النزيف كاملاً خلال 30 ثانية، وقد تم عرض هذا البخاخ في المعرض الـ 15 للـ “نانو” الذي أقيم في طهران.

وأضافت روحي: إن شركتها أنتجت في السابق أيضاً المساحيق التي تستخدم لوقف نزيف الدم الغزير كالشرايين وتستخدم عادة لوقف نزيف الدم في عمليات القسطرة أو في غرف العمليات الجراحية، لكن هذا البخاخ الجديد يستخدم على الأكثر في أقسام الطوارئ في المستشفيات وفي الصيدليات، والآن فإن العمل جارٍ لإنتاجه الوفير وإنزاله إلى الأسواق.