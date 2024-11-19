في قصر غازي بدمشق.. حكاية عشق للفن

تشرين -سندريلا فارس:

رغم أن هذه اللوحة من الأيقونات الخالدة في عالم الفن والإبداع إلا أنها لم تخرج إلى مساحة الضياء، ولم يشاهدها أحد ولكن لن يخفى على من يراها للمرة الأولى من أبدع تلك اللوحة، فبصمة هذا الفنان تتجلى بأسلوب متفرد لا يشبه أي مدرسة، فهو يؤكد أنه لم ولن ينتمي إلى أي مدرسة فنية، حيث أبدع مدرسة تختزل في احتوائها للجمال كل المدارس التي حملت هوية خاصة.

أما قصة هذه اللوحة وسبب عدم انتشارها فتتلخص بمايلي:

العنوان: قصر غازي 1814 يقع في قلب دمشق ، حيث يضم في حناياه حكاية عشق للفن، وهو بناء أثري عريق يجمع بين الطراز الدمشقي الأوروبي، عمره ما يقارب قرنين من الزمن، يتألف من ثلاثة طوابق وزينت واجهة المنزل بزخارف جميلة، هو قصر يمثل مرحلة فاصلة في تطور العمارة في دمشق، فكل جزء في داخل القصر ينطق بسحر فريد مرصوف بعناية فنية من مالكيه، ما يعطيه أهمية مضاعفة وحافزاً جاذباً لكل من ملك الشغف بالفن العريق، فكان للفنان فاتح المدرس النصيب الأكبر في ريادة هذا المكان وقد رسم عديداً من لوحاته وهي ما زالت تزين جدران القصر وأهمها لوحة لصاحبة هذا القصر أمل غازي مصممة الأزياء، إلى جانب لوحة لأختها ولأخيها، ولابد أن نذكر أن المنحوتة الوحيدة لفاتح المدرس هي لصاحبة هذا القصر الذي أصبح مديرية للآثار، عدا الطابق الثاني، فبقيت هذه اللوحات مؤطرة في قفص من السحر، لكنها أيقونات جميلة تشهد على تشكيل الزمان وعراقة المكان.‏