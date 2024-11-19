هوكشتاين والمهمة الملغّمة أميركياً.. بايدن لن يهدي ترامب نصراً.. والمقاومة تفاوض بالنار ‌‏«بيروت- تل أبيب»‏

تشرين– هبا علي أحمد: ‏

مع وصول المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط عاموس هوكشتاين إلى بيروت «على أن ‏يتجه بعدها إلى تل أبيب».. يُمكن القول إنّ مصير الحرب على لبنان يتحدّد اليوم، إمّا إلى ‏تصعيد وإمّا إلى تهدئة ومن ثمّ البناء عليها للمرحلة القادمة لبنانياً وإقليمياً، ولاسيما بعد أن ‏سلّم الجانب اللبناني- بعد مشاورات أطرافه السياسية المعنية بالتفاوض – ردّه على مسودة ‏الاتفاق الأمريكي لوقف إطلاق النار. ‏

وفي مقابل بعض الأجواء الإيجابية، فاحت من السفارة الأمريكية في لبنان أجواء سلبية ‏والتي تبدو أنها تنسف مسبقاً أي اتفاق عبر تشكيكها بالمفاوضات، كما يبدو أنها تحمّل الجانب ‏اللبناني مسبقاً ولاسيما حزب الله مسؤولية أي فشل.. بالتوازي أشيع أن زيارة هوكشتاين ‏تأتي لبحث تفاصيل الاتفاق وليس للتفاوض، إلّا أن ما يأتي من جانب السفارة ومن جانب كيان ‏الاحتلال يحكم على هذه الزيارة ونتيجتها بالفشل، وكان لافتاً ما صرّح به رئيس وزراء ‏الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس، بأن «إسرائيل» ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله ‏حتى في حال تمّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.‏

ورغم أنّ المعطيات قد تتبدل في أي لحظة، والعبرة تبقى في الخواتيم، إلّا أنّ مجمل المؤشرات ‏حتى لحظة كتابة هذه السطور تدل على أن الحرب على لبنان مستمرة.. وفي هذه المقدمات لا ‏يمكن لأي شيء أن يردع الميدان، وكانت لافتة رسائل المقاومة اللبنانية/ حزب الله النارية ‏أمس من خلال ضرب «تل أبيب» بصواريخ باليستية من نوع «فاتح 110»، وثُبتت معادلة ‌‏«تل أبيب» مقابل بيروت، كما ثُبتت المعادلة النار، أي أن التفاوض بالنار الذي يعمده العدو، ‏يُقابله تفاوض بالنار من قبل المقاومة، وإذا أرادها العدو حرباً فلتكن كذلك، لأنه كما أشرنا ‏وكما تدرك المقاومة فإن العبرة بالخواتيم والتنفيذ على الأرض، وبالتالي «جرّها» إلى أي ‏مصيدة أمريكية- إسرائيلية عبر بنود ملغّمة غير وارد إطلاقاً، ولا يستقيم مع منجزات الميدان، ‏كما من المؤكد أنّ حزب الله معنيٌّ بوقف الحرب لكن بشروط الميدان وبما يحفظ السيادة ‏اللبنانية.‏

مهمة هوكشتاين لن تكون مضمونة النجاح لأن الشروط الأميركية الإسرائيلية تعقِّدها وتحكم ‏عليها بالفشل مسبقاً.

ولفهم كيف أن مقدمات الفشل تسبق النتيجة، كان لافتاً ما أشارت إليه مصادر حول أنّ ‏الأميركيين يريدون من اللبنانيين الموافقة على إشراف أميركي على ترتيبات أمنية تشمل ‏بيروت والمرفأ البحري والمطار الدولي، وأن الموفد الأميركي يفاوض على صيغة تشمل كل ‏لبنان وليس فقط جنوب لبنان، رغم ذلك فإنّ مهمة هوكشتاين لن تكون مضمونة النجاح لأن ‏بعض الشروط الأميركية الإسرائيلية صعبة، وهذا يقودنا إلى نتيجة حتمية من الفشل تماماً كما ‏فشلت كلُّ المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة .‏

وبناءً على ما أشارت إليه المصادر هذا يعني أن ما تريده واشنطن وما يريده الكيان أن يبقى ‏لبنان وتحت أي اتفاق مُشرّعاً أمام الأمريكيين والعدو الإسرائيلي، وبما يمس السيادة اللبنانية ‏التي لا تقبل كل المستويات اللبنانية وفي مقدمتهم المقاومة المساس بها، وهذا يعني أن ‏الأمريكي يُلغِّم المسار لإفشاله.‏

كما يُمكن ملاحظة التضارب في المعلومات التي تنقلها وسائل إعلام العدو، ففي حين قالت ‏صحيفة « يديعوت أحرنوت» إن وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان، يعني أن الاتفاق ‏أصبح قريباً ويمكن الإعلان عن ذلك خلال وقت قصير نسبياً، ولكن حسب الصحيفة، ليس من ‏الواضح ما إذا كان هوكشتاين سيعلن وقف إطلاق النار من لبنان أم من «إسرائيل»، بالإضافة ‏إلى تقارير إسرائيلية سابقة نقلت عن مصادر أمريكية أنّ الرئيس المنتخب دونالد ترامب ‏أعطى الضوء الأخضر لمهمة هوكشتاين في لبنان، وهذا كافٍ وفق المصادر «لإعطاء المهمة ‏دفعاً وشيئاً من الجدية، مشيرة إلى أنّ ترامب بدأ بإرسال رسائل لإيران حول التسوية في ‏الشمال والذي سوف يؤثر بشكل مباشر على الوضع في غزة. ‏

في المقابل، قالت القناة«12» العبرية: «إسرائيل» أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تتنازل عن ‏حرية العمل العسكري في لبنان ورئيس الوزراء ووزير الجيش توافقا على تكثيف الضغط ‏العسكري على لبنان. بالتوازي قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان: «لم نصل ‏لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ونشهد تقدماً في المحادثات».‏

و لكن مع وصول هوكشتاين، تجدّدت قاعدة النار بالنار التي باتت تفرضها المقاومة وليس ‏الكيان، فمع تجدّد القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صور جنوب ‏لبنان، ترد المقاومة بالنار إذ تحدّثت وسائل إعلام العدو عن دوي صفارات الإنذار خشية تسلّل ‏طائرات مُسيّرة في إصبع الجليل، إضافة إلى إطلاق صليات صاروخية ومُسيّرات باتجاه عدّة ‏مستوطنات وقواعد عسكرية مع وقوع حدث أمني صباح اليوم في شمال فلسطين المحتلة عند ‏الحدود مع لبنان.‏

وأشارت الوسائل إلى وقوع 4 إصابات وحدوث انفجارات قوية سُمعت في «تل أبيب» ‏وتحديداً في «غوش دان» وفي منطقتي«هشارون» و«نتانيا» بالتزامن مع دوي صفارات ‏الإنذار في المناطق المذكورة، في حين أقرّ جيش الاحتلال برصد إطلاق نحو 5 صورايخ من ‏لبنان نحو «تل أبيب» ومحيطها.‏

وأكدت الوسائل سقوط أحد الصواريخ في الوسط، على الأقل، وإصابة قاعدة عسكرية في ‌‏«هشارون» وأن الطواقم الطبية تعالج مصابين، بينما سقطت شظايا صواريخ اعتراضية على ‏شارع «رقم 4» الذي يربط الشمال بالوسط، من جراء الصواريخ الأخيرة ، كما تحدّثت عن ‏وابل من الصواريخ أُطلقت من جنوبي لبنان في اتجاه “كرميئيل” ومحيطها، واعترفت بـرصد ‌‏25 صاروخاً وسقوط عدد من الصواريخ في المنطقة، وإصابة أحد المستوطنين هناك، إلى ‏جانب إطلاق صلية من الصواريخ نحو منطقة «سعسع» شرقي مدينة صفد، أسفرت عن ‏سقوط إصابات بين صفوف المستوطنين.‏

وعن المعارك في جنوبي لبنان، أكدت وسائل إعلام العدو هبوط مروحية عسكرية في مستشفى ‌‏«رمبام» في حيفا، لافتةً إلى أنها تنقل جنوداً مصابين بحالة خطيرة من الجبهة الشمالية، ‏بالإضافة إلى نقل 3 مصابين من مناطق القتال في لبنان إلى مستشفى «زيف» في صفد.‏

وكما سبق أن تمّت الإشارة في مادة سابقة في هذا الموضع، إن تمّ التوصل إلى الاتفاق فإن ‏المقاومة هي من فرضت وحققت ذلك، وقبول الكيان دليل على عجزه واستعجاله لإنهاء ‏الحرب ولاسيما قبل الغوص في الوحل اللبناني مع حلول الشتاء، كما يجب الإشارة إلى أن ‏التوصل إلى الاتفاق ليس من مصلحة الإدارة الأمريكية الديمقراطية التي تودّع أيامها الأخيرة ‏حتى لا تهدي نصراً لخليفتها الجمهورية ممثلة بترامب.‏