«ملتقى الأدباء الصغار المركزي» بنسخته الثانية في مكتبة الأسد

تشرين- لمى بدران:

شهدت مكتبة الأسد اليوم “ملتقى الأدباء الصغار المركزي٢٠٢٤” بنسخته الثانية، والذي جاء تحت شعار “أطفالنا.. طلائع الإبداع والمقاومة”، وبالتشارك بين اتحاد الكتاب العرب في سورية ومنظمة طلائع البعث، ليتضمن حفل توقيع الكتب التي أصدرها اتحاد الكتاب العرب لرواد منظمة الطلائع الموهوبين.

واستُهلّ الحفل بمجموعة من الأغاني المتنوعة، من غناء وعزف أطفال المنظمة وبإشراف الفنان سليمان حرفوش، كما عُرض فيلم وثائقي بعنوان “ملتقى الأدباء الصغار” سلط الضوء على عدد من الفائزين والمميزين من الأطفال عام 2023، من إعداد وإخراج زهير البقاعي.

رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية د. محمد الحوراني أكّد أن أطفالنا يصرّون أمام مُحاوَلاتِ الإفْناءِ والإلْغاءِ وتَزْيِيفِ الوَعْيِ وتَهْشِيمِ الفِكْرِ، على التَّمسُّكِ بأرْضِهِمْ والتَّعلُّقِ بمَواطِنِ ذِكْرَياتِهِمْ، رافِضِينَ ظُلْمَ الأعداءِ الذينَ يَعِيثُونَ في الأرضِ فَساداً، إذْ يُشَوِّهُونَ كُلَّ جميلٍ فيها، ويُحاوِلُونَ طَمْسَ مَلامحِ هُوِيَّتِنا وانْتِمائِنا، مشيراً إلى دور الاتحاد الذي يُؤمِنُ إيماناً مُطْلَقاً برِعايَةِ المَواهبِ الطِّفْليّةِ وتَنْمِيَتِها بالتَّشارُكِ معَ الاتِّحاداتِ والنِّقاباتِ والوِزاراتِ والمُنظَّماتِ الأُخْرى، فهو يرى أنه كانَ لا بُدَّ مِنَ القِيامِ بهذا العملِ برِعايَةٍ كريمةٍ مِنْ قِيادَتِنا والمَكْتَبِ المُخْتَصِّ فيها، وبالتَّعاوُنِ معَ مُنَظَّمةِ طلائعِ البَعْثِ، وهُوَ عَمَلٌ بَدَأَتْ فِكْرَتُهُ قَبْلَ عامَينِ تقريباً.

في حين ذكر عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس مكتب التربية والطلائع محمد عزت عربي كاتبي، أن هذا التعاون مع اتحاد الكتاب العرب قدّم ما شهدناه من نتاجات أدبية للأطفال المميزين كثمار لجهد منظمة طلائع البعث والأهالي الكرام والتربية في سورية بتضافر الجهود والمحبة والإخلاص في العمل، منوّهاً بأن المشاركين ولدوا تحت القصف والحرب والحصار الاقتصادي، وأثبتوا للعالم أنهم قادرون على المقاومة والنصر والبقاء.

وفي تصريحه لوسائل الإعلام شدد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني على ضرورة متابعة الأطفال المميزين لأنهم يمتلكون الصورة الحقيقية لمستقبل الوطن، وذلك من خلال تعاون الأهل والتربية والطلائع والمؤسسات الثقافية المعنية، معتبراً أن لدينا مواهب خارقة أبهرت العالم في الفوز والتحدي.

جاءت المؤلفات التي وقعّها المشاركون في نهاية الحفل بعناوين متنوعة، وهي (غمار الروح) لتالا مراد، و(في انتظار الربيع) لجنى أبو فخر، و(أخبرتني العصفورة) لأنستازيا بشور، و(لا لليأس) لجولي دوبا، و(أقلام واعدة) وهو كتاب شارك في تأليفه كل من الأطفال مريم سليمان، وأنس سليمان، ولجين توتي، ووارفة شبلي، وهلا يونس، وتسنيم دياب، ولين علي.

حضر الحفل عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي سمير خضر، وأمين فرع حزب البعث العرب الاشتراكي بدمشق حسام السمان، ومحافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل، وعدد من السفراء والمثقفين والمهتمين بالأدب.