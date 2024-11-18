قبل لقاء منتخبنا وروسيا غداً.. خوسيه لانا : لاعبونا على أتم الجهوزية

تشرين_ إبراهيم النمر:

يلتقي غداً منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم ونظيره الروسي في روسيا في لقاء ودي، وتحدث المدير الفني لمنتخبنا الوطني خوسيه لانا خلال المؤتمر الصحفي بأن المباريات الودية لها فائدة كبيرة ولاسيما عندما تكون مع منتخب قوي لأنها تمنح اللاعبين الثقة بالنفس… مشيراً إلى أن جميع اللاعبين في جهوزية تامة غداً خالد كردغلي الذي تعرض لإصابة وهو قيد التأهيل، وكنت أتمنى إشراك جميع اللاعبين ولكن التبديلات محددة بستة لاعبين فقط.

ولفت خوسيه إلى أن هناك تطوراً في أسلوب اللعب لدينا، وهو في تصاعد بياني في كل معسكر جديد وهناك تجاوب وانسجام ممتاز من قبل اللاعبين للأفكار التي نقدمها للوصول لأسلوب اللعب الذي نطمح له.

وختم المدرب الإسباني بأن المنتخب الروسي من أقوى المنتخبات ولاعبوه يملكون مهارات عالية وقوة بدنية هائلة وسنقدم أفضل ما لدينا لتكون المباراة رائعة.

من جهته اللاعب إيميليانو عمور قال:

نحن جاهزون لتقديم مباراة قوية أمام منتخب يعد من منتخبات المقدمة في العالم وسننفذ تعليمات المدرب للظهور بصورة جيدة على أرضية الملعب.