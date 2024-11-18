“زيوت حلب” من خاسرة إلى رابحة رغم تعرضها للأذى والضرر غير المعلن.!

تشرين– محمد زكريا:

تعرضت الشركة العامة للزيوت النباتية في حلب إلى أذى وضرر غير معلن، هذا الأذى كان من أقرب الناس إليها في يوم من الأيام، حيث وصلت الشركة في عهد أحد مديريها إلى خسائر فادحة وهدر في المال العام وبناءً عليه تم إنهاء تكليفه، وذلك بموجب تقرير رقابي موثق، الأمر لم ينته لديه عند هذا الحد، حيث بدأ بتقديم معلومات مضللة عن واقع الشركة لبعض الجهات المعنية، وللأسف ومنذ أربع سنوات ولغاية اليوم لم تسلم هذه الشركة من أذى ذلك المدير” المهزوم “.

بالمقابل إدارة الشركة الحالية لم تستسلم للواقع المرير الذي أصاب الشركة، فوضعت خطة عملية قابلة للتنفيذ، الهدف منها الانتقال بواقع الشركة من خاسر إلى رابح والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وبالفعل أصابت الشركة هدفها المعلن خلال السنوات الأربع الماضية وخرجت بأرباح صافية قدرت بمليارات الليرات.

المدير العام المكلف بتسيير أعمال الشركة أحمد أوسو فضل عدم الحديث في تفاصيل ذلك الأذى، مكتفياً بالقول إن الشركة لا تقف عند أشخاص والواجب الأخلاقي والوطني هو النهوض بالعمل والانطلاق نحو واقع أفضل.

وبين أوسو لـ” تشرين” أن الشركة حققت قفزة نوعية في الأرباح، حيث انتقلت من شركة خاسرة في العام 2020 نحو 695 مليون ليرة إلى شركة رابحة نحو 107 ملايين في العام الذي تلاه، ولتحقق في العام 2022 أرباحاً وصلت قيمتها إلى 1.533 مليار ليرة، حتى وصلت في أرباحها للعام الفائت إلى 3.4 مليارات ليرة، في حين بلغت أرباح الشركة منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر الفائت إلى نحو 1.100 مليار ليرة، مع الإشارة إلى وجود ألفي طن من مادة الكسبة، المقدرة قيمتها بـ15 مليار ليرة ، موضحاً أن الشركة لا تزال تقوم بعصر البذور بوتيرة متسارعة وبخطا تصاعدية، حيث بلغت كميات البذور المعصورة لغاية الشهر الفائت نحو 2609 أطنان، نتج عنها حوالي 1800 طن كسبة، و 180 طن لنت، و138 طن زيت مكرر نهائي.

وأشار أوسو إلى أن الشركة تعمل على إيجاد علاقة تعاقدية جديدة وعادلة بين شركات الزيوت والمؤسسة العامة للأعلاف وبما يضمن مصلحة الطرفين، وأنه يجري العمل على تأمين اليد العاملة المتخصصة من كافة الفئات نظراً للنقص الشديد، لافتاً إلى أن الشركة بحاجة إلى تعديل بعض التشريعات القانونية وبما ينسجم مع الوضع الرهن، ولا سيما العلاقة بين شركات الزيوت وجهات القطاع العام الأخرى كمؤسسة الأقطان والأعلاف.