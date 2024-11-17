وصول مساعدات إغاثية من الإمارات وباكستان للوافدين من لبنان إلى مطار ‏دمشق الدولي

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرة مساعدات إنسانية باكستانية ‏تحمل 16 طناً من المواد الإغاثية والطبية والغذائية مخصصة للوافدين من لبنان ‏إلى سورية جراء العدوان الإسرائيلي.‏

وفي تصريح للصحفيين قال السفير الباكستاني بدمشق شاهد اختر: إن باكستان ‏حكومة وشعباً تشكر وتُقدر الجهود القيّمة التي تبذلها الحكومة ‏السورية لمساعدة الوافدين من لبنان.‏

وأضاف السفير اختر: إن مؤسسة خدمة “فاونديشن” الخاصة وشبه ‏الحكومية تقوم بجمع المساعدات الإنسانية للوافدين وهذه الدفعة تتضمن حمولة بوزن 16 طناً وهي ‏من ضمن مجموع ما سوف يتم تقديمه من مساعدات طبية وغذائية بكمية 80‌‏ طناً.‏

وقال السفير اختر: إن الحكومة الباكستانية تقف دائماً إلى جانب الأخوة الأشقاء ‏في سورية وتستمر في تقديم ما يلزم من مساعدات في الأوقات العصيبة، لافتاً ‏إلى أن الحكومة السورية توزع هذه المساعدات لمستحقيها بشكل جيد وممنهج.‏

وفي تصريح مماثل أشار معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه ‏جي إلى أن هذه الشحنة الأولى من مجموعة مساعدات جديدة مقدمة من ‏الحكومة الباكستانية لدعم جهود الاستجابة الإنسانية التي تقدمها الحكومة ‏السورية للوافدين من لبنان الشقيق جراء العدوان الإسرائيلي.‏

وبين دوه جي أن مجموعة المساعدات تتضمن مواد إغاثية وطبية وستُوزع ‏للوافدين من “لبنانيين وسوريين عائدين” عن طريق منظمة الهلال الأحمر العربي ‏السوري.‏

وثمّن دوه جي هذه المساعدات المقدمة من باكستان والتي تُسهم في دعم ومساندة الوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.‏

كذلك وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي طائرة إماراتية تحمل دفعة جديدة من ‏المساعدات الإنسانية للوافدين من لبنان، تبلغ أكثر من عشرين طناً من المواد ‏الإغاثية والصحية.‏

وتُعد هذه الطائرة الخامسة التي تصل إلى سورية ضمن الجسر الجوي من ‏دولة الإمارات العربية المتحدة لإيصال المساعدات للوافدين من لبنان، في ‏إطار الجهود الإنسانية الإماراتية لمساعدة الأشقاء اللبنانيين الوافدين ‏والسوريين العائدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.‏

وتم خلال هذا الأسبوع وفق بيانات الحملة الإماراتية لإغاثة الوافدين من لبنان إلى الأراضي السورية تسليم أكثر من 5 آلاف سلة غذائية بوزن 85 طناً، إضافة إلى 5 ‏آلاف سلة من الملابس الشتوية بوزن أكثر من 30 طناً، لتصل لغاية ‏الآن كمية المساعدات المقدمة من دولة الإمارات عبر الجسر ‏الجوي إلى ما يزيد على 697 طناً.‏