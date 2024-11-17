وصول مساعدات إغاثية من الإمارات وباكستان للوافدين من لبنان إلى مطار دمشق الدولي
وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرة مساعدات إنسانية باكستانية تحمل 16 طناً من المواد الإغاثية والطبية والغذائية مخصصة للوافدين من لبنان إلى سورية جراء العدوان الإسرائيلي.
وفي تصريح للصحفيين قال السفير الباكستاني بدمشق شاهد اختر: إن باكستان حكومة وشعباً تشكر وتُقدر الجهود القيّمة التي تبذلها الحكومة السورية لمساعدة الوافدين من لبنان.
وأضاف السفير اختر: إن مؤسسة خدمة “فاونديشن” الخاصة وشبه الحكومية تقوم بجمع المساعدات الإنسانية للوافدين وهذه الدفعة تتضمن حمولة بوزن 16 طناً وهي من ضمن مجموع ما سوف يتم تقديمه من مساعدات طبية وغذائية بكمية 80 طناً.
وقال السفير اختر: إن الحكومة الباكستانية تقف دائماً إلى جانب الأخوة الأشقاء في سورية وتستمر في تقديم ما يلزم من مساعدات في الأوقات العصيبة، لافتاً إلى أن الحكومة السورية توزع هذه المساعدات لمستحقيها بشكل جيد وممنهج.
وفي تصريح مماثل أشار معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي إلى أن هذه الشحنة الأولى من مجموعة مساعدات جديدة مقدمة من الحكومة الباكستانية لدعم جهود الاستجابة الإنسانية التي تقدمها الحكومة السورية للوافدين من لبنان الشقيق جراء العدوان الإسرائيلي.
وبين دوه جي أن مجموعة المساعدات تتضمن مواد إغاثية وطبية وستُوزع للوافدين من “لبنانيين وسوريين عائدين” عن طريق منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
وثمّن دوه جي هذه المساعدات المقدمة من باكستان والتي تُسهم في دعم ومساندة الوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.
كذلك وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي طائرة إماراتية تحمل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية للوافدين من لبنان، تبلغ أكثر من عشرين طناً من المواد الإغاثية والصحية.
وتُعد هذه الطائرة الخامسة التي تصل إلى سورية ضمن الجسر الجوي من دولة الإمارات العربية المتحدة لإيصال المساعدات للوافدين من لبنان، في إطار الجهود الإنسانية الإماراتية لمساعدة الأشقاء اللبنانيين الوافدين والسوريين العائدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.
وتم خلال هذا الأسبوع وفق بيانات الحملة الإماراتية لإغاثة الوافدين من لبنان إلى الأراضي السورية تسليم أكثر من 5 آلاف سلة غذائية بوزن 85 طناً، إضافة إلى 5 آلاف سلة من الملابس الشتوية بوزن أكثر من 30 طناً، لتصل لغاية الآن كمية المساعدات المقدمة من دولة الإمارات عبر الجسر الجوي إلى ما يزيد على 697 طناً.