وضع اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط الخاص باستثمار المنطقة التكنولوجية في منطقة الديماس بريف دمشق

تشرين:

تمّ اليوم وضع اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط الخاص باستثمار المنطقة التكنولوجية الخاصة في الديماس بريف دمشق، وذلك خلال اجتماع ترأسه المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة.

وشهد الاجتماع تداولاً تفصيلياً لسبل تسهيل الإقلاع بالعمل في هذه المنطقة الواعدة بتوطين استثمارات التكنولوجيا الذكية وتقانة المعلومات في سورية، وتأمين بيئة عمل مرنة وجاهزة لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.

وتشكّل “المنطقة التكنولوجية التخصصية” نقلة نوعية على مستوى بنية الاستثمار في سورية، كانت هيئة الاستثمار السورية قد تبنّتها وعرضتها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، كمشروع استراتيجي خلال الجلسة ما قبل الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار بالاعتماد على مرونة المجلس الذي لا تشارك وزارة الاتصالات بعضويته.

وكانت مدير عام هيئة الاستثمار ندى لايقة، كشفت في تصريح سابق، أن هناك لجنة إدارة ولجنة موافقة، ومجلس إدارة لهذه المنطقة ومديراً، ومن ثم تتم الموافقات على من سيرسو العرض عليه، وهو مستثمر واحد، ثم يتم ترتيب العلاقة ما بينه وبين وزارة الاتصالات.

يذكر أن المنطقة سيتم إحداثها وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021.