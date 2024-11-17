وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيراني العميد عزيز نصير زاده

التقى العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة -وزير الدفاع، العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني.

وبحث الجانبان التنسيق والتعاون القائم بين الجيشين الصديقين لاسيما في محاربة الإرهاب وتنظيماته بكافة أشكالها وتبادل المعلومات بهذا الشأن.

وجرت مراسم استقبال في مبنى وزارة الدفاع وبعد أن عزف النشيد الوطني للبلدين الصديقين استعرض الوزيران حرس الشرف ثم جرت مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الحاصلة وآفاق التعاون المشترك.

وفي الإطار ذاته التقى العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع الإيراني والوفد المرافق له وعقد الجانبان مباحثات تناولت تطوير جوانب التعاون بين جيشي البلدين لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب.