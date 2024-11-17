حالة إسعافية طارئة في أمم أوروبا… وهولندا إلى دور الثمانية!

تشرين:

حقق المنتخب الهولندي فوزاً مريحاً بنتيجة 4-صفر على هنغاريا بفضل ركلتي جزاء في الشوط الأول ولمستين رائعتين بعد الاستراحة لتضمن مقعداً في دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية.

وسجل فاوت فيخورست وكودي جاكبو من علامة الجزاء، بينما أحرز دينزل دمفريس والعائد تون كوبمينرس هدفين في الشوط الثاني.

وتوقفت المباراة، التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف، بعد سبع دقائق عندما تعرض آدم سالاي مساعد مدرب هنغاريا لنوبة على ما يبدو في المنطقة الفنية، وبدت قدماه تركلان أثناء استلقائه على الأرض وسرعان ما أحاط به الجهاز الفني والبدلاء.

وأدى هذا لتوقف المباراة 13 دقيقة أثناء تلقيه العلاج وقرر المنتخب الهنغاري، بعد مداولات على أرضية الملعب، استئناف اللعب.

لكن بمجرد استئناف المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح هولندا بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد إثر لمسة يد من تاماس نيكتشر داخل المنطقة أثناء محاولة تشتيت عرضية لعبها جاكبو في آخر لعبة قبل التوقف.

وسجل فيخورست الهدف الأول قبل أن تحصل هولندا على ركلة جزاء ثانية في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول عندما قام جولت ناجي بعرقلة دونييل مالن ونجح جاكبو في التسجيل.

وأنقذ حارس مرمى هنغاريا عرينه ببراعة من عدة فرص في الشوط الأول، أبرزها ضربة رأس من تياني ريندرز بدت في طريقها للمرمى، لتبقى النتيجة 2-صفر.

لكنه لم يتمكن من التعامل مع تسديدة مباشرة من دمفريس في الدقيقة 64.

وبدا أداء المنتخب الهولندي أكثر سلاسة بعودة لاعب الوسط المؤثر فرينكي دي يونغ إلى الفريق بعد غياب 13 شهراً بسبب إصابة في الكاحل غاب على إثرها عن بطولة أوروبا هذا العام.

كما عاد كوبمينرس إلى المنتخب لأول مرة منذ تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ قبل بطولة أوروبا ونجح في التسجيل من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 85.