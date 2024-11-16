الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية
تشرين:
تمیل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي ترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.
وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن الجو يستمر بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ماطراً على المناطق الساحلية والشمالية الغربية وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، فيما يكون الجو ليلا بارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الوسطى والجنوبية.
الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في منطقة الجزيرة وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً خاصة في المناطق الوسطى والساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غدا …يستمر الجو ماطرا على المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويمتد الهطل خلال ساعات المساء والليل إلى المناطق الغربية والشمالية والوسطى وتكون الهطولات على شكل زخات رعدية غزيرة ومصحوبة بالبرد أحياناً، ودرجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.