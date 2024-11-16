الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة على المناطق الساحلية والشمالية ‏الغربية

تشرين:

تمیل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه ‏الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي ‏ترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.‏

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن الجو يستمر‏ بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ماطراً على المناطق الساحلية والشمالية ‏الغربية وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، فيما يكون الجو ‏ليلا بارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب خلال ‏ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الوسطى والجنوبية.‏

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في منطقة الجزيرة وغربية إلى ‏شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً خاصة في ‏المناطق الوسطى والساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

غدا …يستمر الجو ماطرا على المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويمتد ‏الهطل خلال ساعات المساء والليل إلى المناطق الغربية والشمالية والوسطى ‏وتكون الهطولات على شكل زخات رعدية غزيرة ومصحوبة بالبرد أحياناً، ‏ودرجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.‏