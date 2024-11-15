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كوبا تعرب عن رفضها الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ولبنان

جددت كوبا التعبير عن رفضها الشديد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية ولبنان والتي تنتهك القانون الدولي.

وفي تغريدة على منصة إكس قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغز: “نرفض الهجمات الإسرائيلية ضد لبنان وسورية، والتي تقع بعض منها بالقرب من السفارتين الكوبيتين، وتسببت في سقوط عشرات الضحايا”.

وأضاف برونو رودريغز: “من غير المعقول أو المقبول أن توفر الولايات المتحدة الحصانة لجهة ما لقصف عدة دول، منتهكة القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

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