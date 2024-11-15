تشرين:

تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً يتحول إلى غائم خلال ساعات الليل في المنطقة الساحلية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً.

ويميل الجو ‏ليلاً للبرودة ويكون بارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب خلال ‏ساعات الليل والصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية والساحلية بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وماطراً على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً.

ويكون الجو بارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الوسطى والجنوبية.