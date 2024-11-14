15 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على مبانٍ سكنية في المزة وقدسيا

استشهد خمسة عشر شخصاً بينهم أطفال ونساء، وأصيب ستة عشر آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف مباني سكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا بريفها.

وذكر مصدر عسكري، أنه “حوالي الساعة الثالثة و20 دقيقة بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق”.

وأضاف المصدر: إن العدوان “أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصاً وإصابة ستة عشر آخرين، من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة”.