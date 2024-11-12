أجواء خريفية معتدلة مع نسبة رطوبة عالية في المرتفعات الجبلية
تشرين- رجاء عبيد:
أكد المتنبئ الجوي حسان أحمد جردي بأن هناك أجواء خريفية معتدلة نهاراً باردة ليلاً خاصةً في المرتفعات الجبلية حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار جردي خلال تصريح لـ «تشرين» إلى أن المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى والجزيرة والتي هطلت فيها الأمطار مساء الأحد الماضي ناتجة عن حالة عدم استقرار التيار أثرت على المنطقة، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء حيث يميل الجو للاستقرار بشكل جزئي مع أجواء خريفية متقلبة غائمة جزئياً وبقاء فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية.
وأضاف جردي، أنه اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء يكون الجو خريفياً مشمساً ومعتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً نهاراً مائلاً للبرودة ليلاً، بارداً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة عالية واحتمال تشكل ضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر في القلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية.
أما الحرارة، حسب جردي، فتميل للارتفاع قليلاً اعتباراً من اليوم الثلاثاء لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نهاية الأسبوع الجاري مع أجواء خريفية معتدلة نهاراً مائلة للبرودة ليلاً خاصةً في المرتفعات الجبلية، علماً أن التحذير الأهم خلال هذه الفترة هو التباين الحراري الكبير بين النهار والليل وبشكلٍ خاص في المناطق الجبلية وتدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية.
ونوه المتنبىء الجوي بأن هذه الأجواء مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم.