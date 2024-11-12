أجواء خريفية معتدلة مع نسبة رطوبة عالية في المرتفعات الجبلية

تشرين- رجاء عبيد:

أكد المتنبئ الجوي حسان أحمد جردي بأن هناك أجواء خريفية معتدلة نهاراً باردة ليلاً خاصةً ‏في المرتفعات الجبلية حتى نهاية الأسبوع الجاري.‏

‏ وأشار جردي خلال تصريح لـ «تشرين» إلى أن المناطق الساحلية والشمالية الغربية ‏والوسطى والجزيرة والتي هطلت فيها الأمطار مساء الأحد الماضي ناتجة عن حالة عدم ‏استقرار التيار أثرت على المنطقة، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء حيث يميل الجو للاستقرار ‏بشكل جزئي مع أجواء خريفية متقلبة غائمة جزئياً وبقاء فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر ‏في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية.‏

وأضاف جردي، أنه اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء يكون الجو خريفياً مشمساً ومعتدلاً بين ‏الصحو والغائم جزئياً نهاراً مائلاً للبرودة ليلاً، بارداً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة ‏عالية واحتمال تشكل ضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر في القلمون والمنطقة ‏الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية.‏

أما الحرارة، حسب جردي، فتميل للارتفاع قليلاً اعتباراً من اليوم الثلاثاء لتصبح حول معدلاتها ‏أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نهاية الأسبوع الجاري مع أجواء خريفية معتدلة نهاراً ‏مائلة للبرودة ليلاً خاصةً في المرتفعات الجبلية، علماً أن التحذير الأهم خلال هذه الفترة هو ا‏لتباين الحراري الكبير بين النهار والليل وبشكلٍ خاص في المناطق الجبلية وتدني مستوى ‏الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة ‏الجنوبية والشمالية.‏

ونوه المتنبىء الجوي بأن هذه الأجواء مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم.‏