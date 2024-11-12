“حراج اللاذقية” تستعد لزراعة الغراس في مواقع التحريج بعد هطول الأمطار

تشرين- باسمة اسماعيل:

ذكر رئيس دائرة الحراج في زراعة اللاذقية المهندس جابر صقور أنه تم البدء بالحفر في مواقع محددة من ريف المحافظة لزراعة الغراس عندما تصبح الظروف الجوية مناسبة بعد هطول الأمطار، مبيناً أنه يتم سنوياً إنتاج عدد من الغراس الحراجية لزوم تنفيذ خطة التحريج، وتأمين احتياجات المواطنين الراغبين بشراء بعض الغراس الحراجية، حيث تبلغ مساحة الحراج في محافظة اللاذقية /85/ ألف هكتار، وتبلغ خطة التحريـج المقـررة لموسم 2024-2025 مساحة (880) هكتاراً.

وأوضح صقور لـ”تشرين” أن الغابة رئة الحياة وبهدف المحافظة عليها وزيادة رقعتها، يتم سنوياً وفق خطط إنتاج الغراس الحراجية في المشاتل التابعة لدائرة الحراج /الهنادي- بسمالخ – البلاط -البارد- الجوبة- بسين/ ومن ثم تحريج بعض المساحات الحراجية المحروقة أو ذات التغطية الحراجية الضعيفة، وكذلك المواقع المعتدى عليها والصادر بها قرارات نزع يد، ويتم العمل بدءاً من جمع البذور الحراجية من الغابات المنتشرة في المحافظة، ومن ثم تجهيزها في المشاتل وفي النهاية نقلها إلى مواقع التحريج المقررة.

ولفت صقور إلى أنّ خطة التحريج في المواقع التي يتم العمل عليها، شعبة حراج قسطل معاف المقرر تحريجها هذا الموسم /235/ هكتاراً، تم استصلاحها خلال الأعوام الماضية نظراً لضعف التجدد الطبيعي في هذه المواقع، إضافة إلى أن الاستصلاح يحسن من خواص التربة ويؤمن المهد المناسب للبذرة. أما المساحة المقررة في شعبة حراج ربيعة /60 / هكتاراً، وفي شعبة حراج الحفة /170 / هكتاراً، وفي شعبة حراج القرداحة /214 / هكتاراً، وفي شعبة حراج جبلة /31/ هكتاراً، إضافة إلى /150/ هكتاراً مواقع متفرقة وأراضٍ مكسورة في كافة أرجاء المحافظة.

وأوضح أنه يتم التوجه الى زراعة الغراس الحراجية المتعددة الأغراض، كغراس الصنوبر الثمري والغار والخرنوب، لكونها ذات قيمة غذائية واقتصادية، وأكثر جمالية للغابات ومرغوبة بشدة من قبل سكان المجتمع المحلي، كما يتم التركيز على زراعة عريضات الأوراق لكونها أقل حساسية للحرائق، بحيث تزرع على جوانب الطرق وكأشرطة عازلة بين الأشجار، وخاصة الصنوبريات.

ونوه صقور بأن خطة إنتاج الغراس الحراجية للموسم 2024 – 2025 تبلغ (1075000) غرسة حراجية موزعة كالتالي، غراس مصدات رياح ( السرو – الحور- الكازورينا-….) غراس رحيقية (روبينيا) غراس متعددة الأغراض (الغار – الصنوبر الثمري – الخرنوب – الكينا ) نباتات طبية وعطرية في مشتل بسين الحراجي (الميرمية – الزعتر البري – الزعتر الخليلي – إكليل الجبل – الخزامى – المرتكوش ) غراس الشوح والأرز، غراس حدائقية (أزدرخت – بريختونيا – العفص الشرقي– خف الجمل– هايبسكس– جاكرندا).