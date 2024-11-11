الحسكة تطالب بزيادة المساعدات الإغاثية للسكان 

تشرين – خليل اقطيني:

طالب محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح بزيادة المساعدات الإغاثية لسكان المحافظة، من سلات غذائية وغيرها لتلبية احتياجات الفئات الأشد فقراً، بسبب سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة للغلاء الفاحش بالأسعار.

مؤكداً في الاجتماع الذي عقد اليوم مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية OCHA جوزيف انكانجي والوفد المرافق له على العمل بحيادية أثناء القيام بالأعمال الإنسانية، والابتعاد عن التسييس الذي تحاول فرضه بعض الأطراف الخارجية والداخلية.

وأمل صيوح من المنظمة استمرار التعاون لتأمين العودة الكريمة لمن يرغب من المواطنين السوريين الموجودين في الخارج إلى وطنهم. وذلك من خلال المساهمة في خلق بيئة أفضل ومعايير معيشة أعلى لتشجيعهم على العودة.

مشيراً إلى أهمية تعميم أسلوب الاختيار المفتوح Open selection الخاص بمكتب الأمم لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA على المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في المحافظة، ولاسيما معايير الشفافية وتعميم نتائج الاختيار على جميع المتقدمين.

وطالب صيوح ببذل المزيد من الجهد من المنظمة لتمكين المؤسسات الحكومية في المحافظة من تحسين الخدمات المقدمة للسكان الذين يعيشون ظروفاً صعبة ناجمة عن الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، ووجود الاحتلالين الأميركي والتركي والتنظيمات المسلحة المرتبطة بهما ونهبهما لثروات وموارد الشعب السوري وحرمانه منها.

لافتاً إلى ضرورة تقديم الدعم للجهود المبذولة لتحويل المركز الطبي في مدينة الحسكة إلى مشفى، من خلال المساهمة بتقديم التجهيزات والمعدات الطبية والأدوية واللقاحات بالتنسيق مع مديرية الصحة.

من جانبه، أكد أنكانجي أن هذه الزيارة هي الأولى له إلى محافظة الحسكة للتعرف على احتياجات سكانها، بعد مرور 20 يوماً فقط على تسلمه لمهامه. حيث تم إعطاء محافظة الحسكة الأولوية في عمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.

مبيناً أن قائمة الاحتياج التي قدمتها اللجنة الفرعية للإغاثة في هذا الاجتماع، ستتم دراستها بعناية وستحظى باهتمام بالغ من المنظمة، التي تعمل على تحويل الاستجابة في مجال المياه إلى استجابة مستدامة.

ونوه أنكانجي بالتعاون البناء مع المنظمة من قبل اللجنة الفرعية للإغاثة والمؤسسات الحكومية في المحافظة بتوجيه من المحافظ. آملاً استمرار هذا التعاون وزيادته من أجل تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية في مختلف مناطق المحافظة، بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للسكان.