تستوعب 400 تلميذ من 30 قرية.. مدرسة جديدة بالخدمة في ريف الحسكة الشرقي

تشرين – خليل اقطيني:

وضعت محافظة الحسكة اليوم البناء الجديد لمدرسة خربة جاموس المحدثة للتعليم الأساسي في ‏خدمة أبناء القرى في الريف الشرقي. ‏

وعلى هامش تدشين هذه المدرسة، ذكر محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح لـ«تشرين» ‏أن الأبنية المدرسية حظيت باهتمام كبير من الحكومة في جميع المراحل التعليمية، وذلك ‏نظراً لأهمية هذه الأبنية كبيئة حاضنة للطالب والتلميذ، ولعلاقتها الوثيقة بالجانب التربوي ‏والتعليمي، إذ هي المنشط النفسي للطالب والمعلم والأسرة التربوية بشكل خاص والمجتمع ‏بشكل عام. ‏

مبيناً أن الاهتمام شمل جميع الجوانب للأبنية المدرسية، بدءاً من التصميم مروراً بالتشييد ثم ‏التجهيز، وذلك لأنه لا يمكن أن تنفذ العملية التعليمية بشكلها الصحيح، من دون الاهتمام ‏والعناية بالمكان الذي ستتم فيه هذه العملية.‏

وأوضح صيوح أن البناء الجديد لمدرسة خربة جاموس نفذ بأيدي الكوادر الوطنية في شركة ‏المشاريع المائية، على مساحة 2500 م2، بكلفة مليار و 400 مليون ليرة.

وهو يخدم 30 ‏قرية في الريف الشرقي، ويستوعب أكثر من 400 تلميذ، ليستمروا في الحصول على حقهم ‏في التعليم. ويتكون بناء المدرسة من 8 شعب صفية، مع إمكانية توسيع البناء في المستقبل ‏ليضم المزيد من الشعب الصفية لاستيعاب عدد أكبر من التلاميذ.‏

مشيراً إلى اللمسات الجمالية التي أخذت بعين الاعتبار في هذا البناء النموذجي للمدرسة من ‏حيث التنفيذ المتميز، والتجهيز الجيد، من إحدى الشركات الوطنية. وهذا من شأنه إراحة ‏النفس، وتنشيط الذهن، وشرح الصدر، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على نفسيات التلاميذ ‏والطلاب، الذين يقضون ساعات طويلة في هذا المكان، بالإضافة إلى العاملين في المدرسة من ‏معلمين وإداريين وغيرهم. ‏

من جانبه، أكد أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن أن ‏المؤسسات الحكومية في المحافظة منحت إنشاء مدارس جديدة في مختلف المناطق ريفاً ومدناً ‏الأولوية في خططها الخدمية. وذلك وفقاً للمعايير والمقاييس العالمية الحديثة، التي تتيح قدراً ‏كبيراً من الراحة للطلاب والتلاميذ. إدراكاً من تلك المؤسسات لأهمية البناء النموذجي ‏للمدارس، كونه يعد من الدعائم الأساسية في نظام التعليم، لأنه يمثل الوعاء الذي تتفاعل بداخله ‏كافة عناصر العملية التربوية والتعليمية من تعليم، ومناشط، وإدارة مدرسية، وعلاقات ‏اجتماعية بين جميع العاملين في المدرسة بمختلف تصنيفاتهم.‏

بدورهم، عبر أهالي المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لافتتاح هذه المدرسة النموذجية في ‏منطقتهم، كونها تتيح لهم تعليم أبنائهم وفق مناهج وزارة التربية في الجمهورية العربية ‏السورية من جهة، وتخفيف الأعباء المادية عنهم من جهة ثانية. ‏

شارك في التدشين رئيس مجلس المحافظة عيد سالم الصالح، ومعاون قائد الشرطة، وعدد من ‏مديري المؤسسات الحكومية.‏