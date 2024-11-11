الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان أهمية تنفيذ مخرجات القمة.. ويبحث مع ‏السوداني العلاقات الثنائية

بحث السيد الرئيس بشار الأسد مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أهمية انعقاد ‏القمة العربية والإسلامية غير العادية اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير ‏للعدوان الإسرائيلي ضد دولها، وأهمية تنفيذ مخرجات هذه القمة.‏

وشدّد الرئيس الأسد والأمير محمد بن سلمان على مركزية القضية الفلسطينية، وخطورة توسيع ‏رقعة العدوان على دول أخرى في المنطقة.‏

كما تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما ‏المشتركة.‏

كما التقى السيد الرئيس بشار الأسد في وقت سابق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ‏في مقر إقامته بالرياض قبيل بدء أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية.‏

وبحث الرئيس الأسد مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وجدول ‏أعمال القمة.‏