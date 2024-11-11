وفد سورية إلى الاجتماع الدولي الـ 22 بصيغة أستانا يلتقي الوفدين الروسي والإيراني والبحث يتناول جدول أعمال ‏الاجتماع

التقى وفد الجمهورية العربية السورية إلى الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سورية بصيغة أستانا، برئاسة ‏معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن رعد، مع وفد الاتحاد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ‏سورية ألكسندر لافرنتييف.‏

كما التقى الوفد السوري مع وفد جمهورية إيران الإسلامية برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر ‏خاجي.‏

تم خلال اللقاءين بحث جدول أعمال الاجتماع الدولي، وتبادل وجهات النظر والتنسيق حول مختلف القضايا ذات ‏الصلة بمسار أستانا، كما تم التطرق إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.‏

أوضح الوفد السوري خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، إضافة إلى عدوانها المستمر ‏على الفلسطينيين واللبنانيين، وما لهذا العدوان من آثار كارثية على المنطقة.‏

بدورهما أشاد الوفدان الروسي والإيراني بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية والتي تجلت باستقبال الوافدين من ‏لبنان، مؤكدين استمرار دعم سورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.‏

وعلى هامش الاجتماع، التقى الوفد السوري مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، ‏وتم التطرق خلال اللقاء إلى القضايا المتعلقة بالولاية المنوطة به.‏

ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين إضافة إلى الوفد السوري وفود الدول الضامنة “روسيا وتركيا وإيران”، ‏إضافة إلى مندوبين من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.‏