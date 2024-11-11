الجلالي خلال لقائه مجلس نقابة الفنانين المركزي: اهتمام الحكومة بتعزيز تنافسية ‏المنتج الدرامي الوطني والارتقاء به

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، اهتمام الحكومة بتعزيز تنافسية المنتج ‏الدرامي الوطني، وتهيئة بيئة ملائمة لإعادة الألق للدراما السورية، وتقديم الدعم ‏الممكن لهذا القطاع، مشيراً إلى أهمية تطوير المنتج الفني والارتقاء به باعتباره يسهم ‏في دعم الاقتصاد الوطني.‏

وخلال لقائه اليوم رئيس وأعضاء مجلس نقابة الفنانين المركزي، أوضح الدكتور ‏الجلالي أن الحكومة تعكف حالياً على إعادة النظر بالعديد من القوانين والتشريعات ‏بهدف تحويل مختلف المؤسسات والهيئات العامة إلى مؤسسات اقتصادية ربحية ومن ‏ضمنها المؤسسات التي تعمل في مجال صناعة الدراما والإنتاج التلفزيوني ‏والسينمائي، وخلق التحفيز المناسب على الإبداع وتحقيق قيم مضافة لناحية المضامين ‏من جهة، والمساهمة في تحسين واقع الفنانين والعاملين بقطاعات الدراما والسينما ‏والموسيقا من جهة ثانية.‏

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية وضرورة أن يبقى الإنتاج الدرامي والفني ‏والموسيقي ملتزماً ومسؤولاً تجاه القضايا الوطنية، باعتباره صناعة للفكر ومسؤولية ‏مجتمعية منوطا بها نقل القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية وقيم التسامح إلى الجمهور ‏وتعزيز الحالات المجتمعية والثقافية المميزة.‏

وجرى خلال اللقاء استعراض واقع الدراما السورية والصعوبات التي تعترض العمل ‏ومقترحات تجاوزها، وسبل تطوير الدراما الإذاعية والإنتاج المسرحي والسينمائي، ‏وضرورة الاهتمام بالجانب التسويقي، إضافة إلى دور هذا القطاع في توفير العديد من ‏فرص العمل والمساهمة في دعم الاقتصادي الوطني.‏