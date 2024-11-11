١٤٠ ألف معاملة.. و ٩.٥ مليارات ليرة إيرادات نقل حماة

حماة- نصار الجرف

بلغت إيرادات مديرية النقل في حماة، منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، تسعة مليارات و٥٠٠ مليون ليرة سورية،فيما بلغ عدد المعاملات التي تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها حوالي ١٤٠ ألف معاملة، شملت تجديد رخص سير، بيان قيد و مطابقة وكالة،و نقل ملكية وغير ذلك من المعاملات،وذلك حسب ما صرح به مدير مديرية النقل في حماة،المهندس هلال محمد لـ”تشرين”.

من جانب آخر، كشف محمد أن وزارة النقل أبرمت عقداً تشاركياً مع شركة ” الدروب الآمنة” (مسارب فحص السيارات)، حيث تم فحص ٧٦٣١ مركبة منذ بدء العمل بها،مضيفاً :إن هناك معايير للنجاح في الشركة ،تتناسب مع عمر المركبة ( كون معظمها قديمة الصنع )،مع مراعاة هذا الأمر، وتم تخفيض المعايير، كالإنارة الخلفية والشكل العام للسيارة، أما السبب المرسب للسيارة، فهو الفرامل والدوزان والانحراف الجانبي والإنارة الأمامية ونسبة الإحتراق، حيث بلغت نسبة النجاح حالياً من ٨٥- ٩٠%بعد تطبيق المعايير الجديدة.

أما فيما يتعلق بتركيب اللوحات الجديدة،فبين محمد أنه تم استلام ٢٠ ألف لوحة جديدة، تشمل جميع فئات المركبات،بما فيها الدراجات النارية،الحكومية و العامة والخاصة،وفق ثلاثة نماذج للوحات، مستطيلة ومربعةو مختلفة حسب نوع وطراز المركبة،ووفق عدد محدود من المعاملات، وهي نقل ملكية،تسجيل أول مرة، تسوية وضع،تبديل فئة، و تبدلات فنية.

وأضاف: هناك إجراءات لتسريع أعمال تركيب اللوحات الجديدة للمركبات الذي سيبدأ في الأيام القادمة، وذلك عبر تشكيل ثلاث لجان للإسراع في الفحص الفني للسيارات من أجل استبدال اللوحات، ولجنة لاستلام اللوحات القديمة ومطابقتها، وذلك بإشراف عاملين مكلفين، حيث يتم تزويد المركبة بلوحة ‏جديدة وفق النموذج المطابق للمركبة من حيث الفئة والقياسات والأبعاد المناسبة، ‏ويضاف ثمن اللوحات لرسوم المعاملة التي يقوم بها المواطن وفقاً للسعر المحدد بقرار حكومي،بحيث يبلغ سعر زوج اللوحات للمركبة الواحدة ٢٥٠ ألف ليرة سورية،فيما يبلغ سعر لوحة الدراجة النارية ١٢٥ ألف ليرة.

وعن الدوائر الفرعية التابعة لمديرية نقل حماة،أوضح محمد أن لدى المديرية خمس دوائر فرعية ،موزعة على مناطق السقيلبية، مصياف، سلمية ،محردة و الغاب،تقوم بتأدية جميع أنواع المعاملات،ماعدا تلك التي تتطلب تبديل لوحات.وذلك تخفيفاً للعبء على المواطن، للوصول إلى مركز المديرية في المحافظة.

وبهذا الصدد ، تم تشكيل لجان تقوم بفحص المركبات الزراعية( الجرارات والآلات التشغيلية) في الروابط الفلاحية ومراكز البلديات،حيث تقوم لجان مختصة من المديرية للفحص في هذه الأماكن، ووفق مواعيد محددة.