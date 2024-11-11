استقصاء ضمائر الظل

أن تحاول أن تنظر الى الخلف وتقرأ الظلال قد لا يكون كافيا لمعرفة الحقيقة ..الكل يكتب عن رأيه عن ما وصل اليه من أخبار ومن أحداث.. ينقل شهادات شفهية قيل عن قال ..وبين زحمة الظلال عليك أن تقرر أين هو ظلك الحقيقي ؟!

مؤخرا ظهرت بعض الدعوات لإعادة كتابة التاريخ بموضوعيّة ليكون مدخلاً للحوار والمصالحة بعد التشويه الغريب العجيب والتناقض الكبير في الأحداث التاريخية ولاسيما تلك التي حدثت منذ السنوات التي خلت والتي ماتزال ظلالها على الأرض ترمي بشرر ونار بين الأجيال المتعاقبة ناشرة التبعية لهذا الفصيل والعداوة لذاك لأن القصص التي تم تأريخها دون توكيدها قسمت العرب الى عربين والى أعراب لكل روايته عن التاريخ .

ورغم أن العلم الحديث من خلال مقارنة الروايات وتحليل الأحداث يكشف أن زيفا كبيرا قد حصل وأن ثمة كتابات وقصص لشخصيات قد تكون غير موجودة أصلا قد حرفت التاريخ عن مساره وعن حقيقة ما جرى ..وصارت ظلال التاريخ تمحى وترسم تبعا للمصالح ولغايات غير السرد التاريخي ودخل على خط الزمن التاريخي محاولات الأعداء لنصب الفتن والمكائد التاريخية ليقع بها الجيل الجديد .

واليوم أصبح كشف الحقائق التاريخية العلمية هو قارب نجاة لشعوبنا للخلاص من شباك العنكبوت والأخطبوط الذي طالما أحرق وثائق التاريخ وفبرك روايات غيرها ليشعل الفتن والحرائق في الزمن الغابر والحاضر بشهادات موجّهة تحتاج إلى الاحتراس والتحرّي والتمحيص التاريخيّ تجنّباً للاختزال والانتقاء اللذين يميّزان اشتغال ذاكرة الشاهدين.

واليوم مع اكتشاف الأكاذيب يحق لهذا الجيل أن يدقق في الروايات التاريخية ويعمل عقله وفكره بعد أن تبين ضلوع بعض المؤرّخين في إخفاء بعض الحقائق؟

ولا يمسّ هذا في شيء من حقيقة أنّ البحث التاريخيّ الأكاديميّ كشف إلى حدّ كبير “مناطق ظلّ” في التاريخ لم تستوعبها الرواية المنقولة ..والتاريخ إنّما يقوم على بناء سرديّة مّا وصياغة حبكة تاريخيّة تقتضي ضروباً من الإقصاء والانتقاء والاستبعاد المقصود وغير المقصود. فالمعرفة التاريخيّة كتابة تأويليّة مستمرّة لأفعال البشر واجتهاد دؤوب لاستقصاء ضمائر الأموات”.