استجابة لما نشرته «تشرين».. البدء بإصلاح خط للصرف الصحي يصب في نهر العاصي

تشرين – محمد فرحة:

نشرت “تشرين” قبل أسبوع من الآن موضوعاً حول صبيب للصرف الصحي المكسور، يصبّ في مجرى نهر العاصي مسبباً بانبعاث الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف.

اليوم نشر موقع محافظة حماة عبر صفحته أن محافظ حماة كمال برمو أوعز إلى الشركة العامة للصرف الصحي بالإشراف على عملية التنفيذ وإصلاح هذا الخط، في حين يجري التنفيذ من فرع الإنشاءات العسكرية، وعلى حساب الموازنة المستقلة للأمانة العامة للمحافظة.

“تشرين” اتصلت مع رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني، لكنه لم يرد.

وعدنا واتصلنا بمدير عام الشركة العامة للصرف الصحي المهندس أحمد غضة، الذي أوضح لـ”تشرين” أنه جرى إبرام عقد إصلاح هذا الخط مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية، وهو خط مهترىء وقديم، وسنقوم باستبداله.

وفي معرض جوابه عن سؤال عما إن كان سيعود ويصب في مجرى نهر العاصي، فأكد بالنفي المطلق وأنه سيصب مباشرة في محطة المعالجة القريبة من حي كازو من دون أن يلوّث أي بقعة من الأرض أو في مجرى النهر.