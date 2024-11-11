الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل الأمطار فوق عدة مناطق

تشرين:

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق أماكن متفرقة من البلاد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وخاصة على المنطقة الساحلية والجنوبية والجزيرة، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب على بعض المناطق الجنوبية والجبلية والوسطى.

الرياح شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة، بينما تكون جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق، ويستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الساحلية، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب على بعض المناطق الجنوبية والوسطى والجزيرة.