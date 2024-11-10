جمعية «رفق» تطلق مبادرة «صار لازم سعيد يرجع سعيد»‏

حلب- مصطفى رستم:

تسلّمت جمعية «رفق» رسمياً الإشراف على قفص «القرد سعيد» أشهر حيوانات مدينة حلب، ‏وذلك في حديقة السبيل، وأطلقت مبادرة «صار لازم سعيد يرجع سعيد» بعد عقد من الحرب ‏التي طالت المدينة.‏

وظل قرد البابون الشهير بين أهالي حلب باسم «سعيد» أكثر من 30 سنة بقفصه في الحديقة ‏العامة، وحظي بشهرة واسعة، كونه القرد الوحيد في المدينة، وظل مصدر سعادة للأطفال الذين ‏يزورون الحديقة لإطعامه والاستمتاع بمشاهدته.‏

‏«آن الأوان أن يكون سعيداً»، بهذه الكلمات علقت رئيس مجلس إدارة جمعية رفق المتخصصة ‏بالعناية بالحيوان، ديالا غشيم، وأردفت: إن القرد سعيد هو صديق طفولتنا، وبسبب الحرب ‏والظروف الصعبة تم إهماله، وتهدف المبادرة لإسعاده بعد سنين طويلة من الحرب التي عاشها وحيداً ‏بالبرد والخوف والجوع.‏

وأضافت غشيم في تصريح لـ «تشرين»: إن العناية ستشمل تحسين واقع القفص مع وضع ‏لافتات توعية، وإزالة الجنزير وكذلك الخروج من القفص للتنزه، كما ستعمل المبادرة وفق ‏رئيسة جمعية «رفق» إلى وضع بعض الألعاب كالمراجيح والكراسي الخشبية والكرات، إضافة إلى النظافة اليومية من الطعام الصحي المناسب لقرد البابون ووضع لافتات توعية ‏للأطفال ورواد الحديقة.‏

وتعمل جمعية رفق منذ سنوات الحرب عام ٢٠١٥ بسبب انتشار ظاهرة العنف تجاه ‏الحيوانات كردة فعل من الأطفال والمراهقين. وقالت غشيم: «باشرنا بالعمل لإنقاذ الحيوانات ‏وإطعامها وبناء محطات غذائية بشكل حضاري في شوارع حلب، وبدأنا أيضاً بجولات ‏ونشاطات داخل المدارس والمراكز المجتمعية للتوعية حول الرفق بالحيوان، مبينةً أن أي ‏طفل يمارس العنف على الحيوانات هو مستقبلاً مجرم بحق أخيه الإنسان».‏

وأضافت: «عملنا على ترخيص الجمعية و إنشاء محمية كبيرة في خان العسل، تحتوي جميع ‏أنواع الحيوانات، و نتعاون حالياً مع مخافر الشرطة في مدينة حليب لتسليم الحيوانات المصادرة ‏حتى لا يتم نفوقها كالكلاب والحمير والخيول».‏

كما تستقبل جمعية رفق في مركزها العديد من الحيوانات المصابة من المحافظات السورية ‌‏”حمص و اللاذقية وطرطوس وحماة و مشتى الحلو ومرمريتا” بالتعاون مع المنقذين، وسيخصص ‏النشاط القادم لتطوير وتحسين أحوال أقفاص الحيوانات في حدائق حلب.‏