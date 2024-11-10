جمعية «رفق» تطلق مبادرة «صار لازم سعيد يرجع سعيد»
حلب- مصطفى رستم:
تسلّمت جمعية «رفق» رسمياً الإشراف على قفص «القرد سعيد» أشهر حيوانات مدينة حلب، وذلك في حديقة السبيل، وأطلقت مبادرة «صار لازم سعيد يرجع سعيد» بعد عقد من الحرب التي طالت المدينة.
وظل قرد البابون الشهير بين أهالي حلب باسم «سعيد» أكثر من 30 سنة بقفصه في الحديقة العامة، وحظي بشهرة واسعة، كونه القرد الوحيد في المدينة، وظل مصدر سعادة للأطفال الذين يزورون الحديقة لإطعامه والاستمتاع بمشاهدته.
«آن الأوان أن يكون سعيداً»، بهذه الكلمات علقت رئيس مجلس إدارة جمعية رفق المتخصصة بالعناية بالحيوان، ديالا غشيم، وأردفت: إن القرد سعيد هو صديق طفولتنا، وبسبب الحرب والظروف الصعبة تم إهماله، وتهدف المبادرة لإسعاده بعد سنين طويلة من الحرب التي عاشها وحيداً بالبرد والخوف والجوع.
وأضافت غشيم في تصريح لـ «تشرين»: إن العناية ستشمل تحسين واقع القفص مع وضع لافتات توعية، وإزالة الجنزير وكذلك الخروج من القفص للتنزه، كما ستعمل المبادرة وفق رئيسة جمعية «رفق» إلى وضع بعض الألعاب كالمراجيح والكراسي الخشبية والكرات، إضافة إلى النظافة اليومية من الطعام الصحي المناسب لقرد البابون ووضع لافتات توعية للأطفال ورواد الحديقة.
وتعمل جمعية رفق منذ سنوات الحرب عام ٢٠١٥ بسبب انتشار ظاهرة العنف تجاه الحيوانات كردة فعل من الأطفال والمراهقين. وقالت غشيم: «باشرنا بالعمل لإنقاذ الحيوانات وإطعامها وبناء محطات غذائية بشكل حضاري في شوارع حلب، وبدأنا أيضاً بجولات ونشاطات داخل المدارس والمراكز المجتمعية للتوعية حول الرفق بالحيوان، مبينةً أن أي طفل يمارس العنف على الحيوانات هو مستقبلاً مجرم بحق أخيه الإنسان».
وأضافت: «عملنا على ترخيص الجمعية و إنشاء محمية كبيرة في خان العسل، تحتوي جميع أنواع الحيوانات، و نتعاون حالياً مع مخافر الشرطة في مدينة حليب لتسليم الحيوانات المصادرة حتى لا يتم نفوقها كالكلاب والحمير والخيول».
كما تستقبل جمعية رفق في مركزها العديد من الحيوانات المصابة من المحافظات السورية ”حمص و اللاذقية وطرطوس وحماة و مشتى الحلو ومرمريتا” بالتعاون مع المنقذين، وسيخصص النشاط القادم لتطوير وتحسين أحوال أقفاص الحيوانات في حدائق حلب.