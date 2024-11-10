الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطولات مطرية متفرقة

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية ‏في أغلب المناطق، نتيجة ‏تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو ‏كافة.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ‏بين الصحو ‏والغائم بشكل عام يتحول مساءً إلى غائم على المناطق الغربية ‏والشمالية الغربية لتصبح ‏الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية ومتفرقة من ‏المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية ‏أحياناً، بدءاً من المناطق الجنوبية ‏الغربية والمرتفعات الجبلية لتمتد إلى المنطقة الساحلية ‏والشمالية الغربية، ‏ويكون الجو سديمياً مغبراً في البادية وأجزاء من المنطقة الشرقية ‏والوسطى خلال ‏ساعات بعد الظهر، فيما يستمر الجو ليلاً بارداً، وخاصة على المرتفعات ‏الجبلية.‏

الرياح شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً بالساعة ‏أحياناً، وخاصة على المرتفعات الساحلية والمنطقة ‏الوسطى، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع ‏الموج على السواحل الشمالية.‏

غداً.. يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات ‏محلية ومتفرقة ‏من المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على ‏المناطق الغربية والجنوبية ‏والشمالية، كما يطرأ انخفاض على درجات ‏الحرارة لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق، ‏وسديمياً في أجزاء من ‏المناطق الشرقية والجزيرة، وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة إلى بارد ‏وخاصة ‏على المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب على بعض المناطق ‏الجنوبية ‏والجبلية والوسطى.‏