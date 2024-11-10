الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطولات مطرية متفرقة
تشرين:
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم بشكل عام يتحول مساءً إلى غائم على المناطق الغربية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية ومتفرقة من المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، بدءاً من المناطق الجنوبية الغربية والمرتفعات الجبلية لتمتد إلى المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، ويكون الجو سديمياً مغبراً في البادية وأجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى خلال ساعات بعد الظهر، فيما يستمر الجو ليلاً بارداً، وخاصة على المرتفعات الجبلية.
الرياح شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً بالساعة أحياناً، وخاصة على المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج على السواحل الشمالية.
غداً.. يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية ومتفرقة من المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على المناطق الغربية والجنوبية والشمالية، كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق، وسديمياً في أجزاء من المناطق الشرقية والجزيرة، وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة إلى بارد وخاصة على المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب على بعض المناطق الجنوبية والجبلية والوسطى.